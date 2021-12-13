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  3. 13 Aralık 2021 günün spor manşetleri | Beşiktaş yeniden hayata döndü!

13 Aralık 2021 günün spor manşetleri | Beşiktaş yeniden hayata döndü!

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, seyircilerinin önünde 2-1 geri düştüğü karşılaşmayı 4-2 kazanarak yoluna devam etti.

13 Aralık 2021 günün spor manşetleri | Beşiktaş yeniden hayata döndü! 1136