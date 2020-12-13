13 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında yerli sinema film olan "Kolonya Cumhuriyeti" yer alırken, akşam ise fenomen program "Masterchef" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar TV8 yayın akışı...

TV8 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

08.15 Çook Yaşa

09.45 Kırmızı Oda

13.30 Doğduğun Ev Kaderindir

16.30 Kolonya Cumhuriyeti

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'de 17. haftanın ilk 2 eleme adayı belli oldu. Peki haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, 3. eleme adayı kim olacak ve yarışmaya kim veda edecek? İşte bu soruların cevaplarını barındıran bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün tanıtımı...