13 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?
TV8 13 Aralık Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında yerli sinema filmi yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması " Masterchef " seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
13 Aralık Pazar TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında yerli sinema film olan "Kolonya Cumhuriyeti" yer alırken, akşam ise fenomen program "Masterchef" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar TV8 yayın akışı...
TV8 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı
06.30 Oynat Bakalım
08.15 Çook Yaşa
09.45 Kırmızı Oda
13.30 Doğduğun Ev Kaderindir
16.30 Kolonya Cumhuriyeti
20.00 Masterchef Türkiye
MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
MasterChef Türkiye'de 17. haftanın ilk 2 eleme adayı belli oldu. Peki haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazanacak, 3. eleme adayı kim olacak ve yarışmaya kim veda edecek? İşte bu soruların cevaplarını barındıran bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümün tanıtımı...