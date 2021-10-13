13 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor! Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nefes kesecek. İki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İşte 13 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

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