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  3. 13 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor!

13 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor!

Lig'de bu hafta oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı nefes kesecek. İki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. İşte 13 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

13 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Trabzonspor ve Fenerbahçe dev maça hazırlanıyor! 1123