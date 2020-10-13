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13 Ekim spor manşetleri | 13 Ekim spor gazetesi sayfaları

13 Ekim spor manşetlerinde, Fotomaç gazetesinin "Kapıya Kilit Vurulacak" manşeti dikkat çekiyor. İşte günün spor manşetleri...

13 Ekim spor manşetleri | 13 Ekim spor gazetesi sayfaları 1111