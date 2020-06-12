13 Haziran 2020 Cumartesi Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı

13 Haziran 2020 yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 13 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..

ATV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

13:00 Kardeş Payı

14:30 Kuruluş Osman

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Ver Elini Aşk

09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çarkıfelek

23:50 Beyaz Show

STAR TV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:30 Evde Hareket Zamanı

10:10 Yerli dizi/sinema

13:00 Yerli dizi/sinema

18:45 Star Ana Haber

20:00 Suikastçi

22:30 Bir Demet Tiyatro

FOX TV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yaparsın Aşkım

14:45 Şevkat Yerimdar

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu

20:00 Benimle Söyle

22:30 Badem Şekeri

TRT 1 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Bir Yusuf Masalı

07:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

10:15 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

12:05 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"

12:50 En Son Babalar Duyar

14:05 Yeditepe İstanbul

16:30 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

TV8 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı

16:00 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor

Show TV 13 Haziran Cumartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

14:00 Limonata

15:45 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni bölüm)

Kanal 7 13 Haziran Cumartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Melek

08:20 İnadım İnat

09:50 Nursaçan'la Sohbetler

12:00 Mihrali

13:40 Film

15:20 Dünyanın Tadı

16:10 Masum (yeni dizi)

18:00 Ana Haber

19:00 Kördüğüm

21:00 Aşk Bir Rüya

22:45 Gece Gündüz