13 Haziran 2020 Cumartesi Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışı
Yayın akışı ve 13 Haziran Cumartesi dizi ve televizyon programlarında neler olacağı internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. 13 Haziran Cumartesi gününü evlerinde geçirecek olan takipçilerimiz, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Atv, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışını haberimizde bulabilirsiniz.
13 Haziran 2020 yayın akışı vatandaşlarımız tarafından araştırılmaya devam ediyor. 13 Haziran Cumartesi günü yayın akışında yer alacak dizi, film, ve televizyon programlarının yayın saatlerine haberimizden ulaşabileceksiniz. Peki bugün hangi diziler var? İşte, 13 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı..
ATV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu
13:00 Kardeş Payı
14:30 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Ver Elini Aşk
09:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çarkıfelek
23:50 Beyaz Show
STAR TV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:10 Yerli dizi/sinema
13:00 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Ana Haber
20:00 Suikastçi
22:30 Bir Demet Tiyatro
FOX TV 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yaparsın Aşkım
14:45 Şevkat Yerimdar
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Benimle Söyle
22:30 Badem Şekeri
TRT 1 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Bir Yusuf Masalı
07:50 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
10:15 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
12:05 Nostalji Kuşağı "Gülşen Abi"
12:50 En Son Babalar Duyar
14:05 Yeditepe İstanbul
16:30 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
TV8 13 Haziran Cumartesi Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
16:00 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
Show TV 13 Haziran Cumartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Limonata
15:45 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni bölüm)
Kanal 7 13 Haziran Cumartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Melek
08:20 İnadım İnat
09:50 Nursaçan'la Sohbetler
12:00 Mihrali
13:40 Film
15:20 Dünyanın Tadı
16:10 Masum (yeni dizi)
18:00 Ana Haber
19:00 Kördüğüm
21:00 Aşk Bir Rüya
22:45 Gece Gündüz
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