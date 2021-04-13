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13 Nisan 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise fenomen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

13 Nisan 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 Nisan 2021 Salı Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "atv'de Hafta Sonu"  ile başlarken, hemen ardından "Maraşlı" dizisi tekrar bölümü yayınlanacak. Akşam ise "Kardeşlerim" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 13 Nisan 2021 Salı Yayın Akışı...

13 Nisan 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 13 NİSAN 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:10 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13 Nisan 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan'ın sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

(KAYNAK: ATV)

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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