Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre 58 il kırmızı kategoride (çok yüksek riskli) yer aldı. Tehlike arz eden vaka artışları devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, 'Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim uygulamaları her ilin valilikleri koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek' ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından nkara, Çorum, Erzurum ve Eskişehir uzaktan eğitim kararı aldıklarını duyurdu. Öte yandan Ramazan ayının ilk günü olan 13 Nisan’da okulların tatil olacağı konuşuldu. Peki 13 Nisan'da okullar kapanacak mı 2021? Okullar 13 Nisan'da tatil mi 2021?

13 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Ramazan ayının başlangıcı olan 13 Nisan itibariyle okulların da tatil olacağı ve uzaktan eğitime geçileceği iddia ediliyor. 12 Nisan gününden sonra okullarda yüz yüze eğitime ara verileceği konuşuluyor. Ancak MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde ara tatil ile ilgili, ''15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." açıklamasında bulundu.

OKULLAR 13 NİSAN'DA TATİL Mİ?

Bu dönem Nisan ayında ata tatil olmayacak. Ramazan Ayının ilk gününde okullar tatil olacağı konuşulsa da MEB'de konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.