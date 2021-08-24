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  3. 13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı!

İzmit'te 13 yaşındaki erkek çocuğunun akrabası olan Ç.B. (40) tutuklandı. Ç.B. çocuktan cinsel içerikli mesajlar göndererek, uygunsuz fotoğraflar istedi.

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı!

İzmit'te oturan P.A., 13 yaşındaki oğlu A.K.’nin gece geç saatlerde telefonu ile mesajlaşmasından şüphelendi. Okuma yazma bilmeyen anne P.A., cep telefonundaki uygunsuz fotoğrafları ve mesajları gördü.

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı!

‘CİNSEL ORGANINI GÖSTER BAKAYIM’

P.A., mesajları kardeşine göstererek okumasını istedi. Mesajlardaki uygunsuz içerikler olduğunu öğrenen P.A., oğluyla konuşup  bunun üzerine A.K. annesine, Ç.B.’nin kendisine, ‘Annen banyoya girdiğinde telefon kameran ile onu çek ve bana gönder, Annenin iç çamaşırlarının resmini çek ve bana gönder’ şeklinde mesajlar attığı ve ‘cinsel organını göster bakayım’ diyerek sürekli olarak kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

P.A. oğlunu da yanına alarak emniyete gidip Ç.B. den şikayetçi oldu. Anne ve oğlunun Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasının ardından Ç.B. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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