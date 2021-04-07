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  3. 13 yaşındaki kız çocuğuna istismara iğrenç savunma: Onunla evleneceğim

13 yaşındaki kız çocuğuna istismara iğrenç savunma: Onunla evleneceğim

Denizli’nin Baklan ilçesinde annesinin erkek arkadaşı tarafından cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki küçük kıza evde doğum yaptırıldı. Doğumdan sonra kanaması durmayan kız için ambulans çağırmak zorunda kalan anne ve sevgilisi yakayı ele verdi. Gözaltına alınan 41 yaşındaki Şakir O, çocuğun kendisinden olduğunu kabul etti.

Eşinden boşandıktan sonra kızıyla birlikte Şakir O.'nun Denizli'deki evine taşınan Fadime Ç. sevgilisinin mide bulandıran planına alet oldu.

Şakir O., kendisinden tam 27 yaş küçük Fadime Ç.'nin kızına cinsel istismarda bulundu. Çift, hamile kalan küçük kızın fazla kilolarından faydalanarak kimseye fark ettirmeden 9 ay çevredekilerden her şeyi gizlemeyi başardı. 

Evde doğum yaptırdıkları kızın kanaması durmayınca çaresizce 112 ekiplerine ihbarda bulunan Şakir O., ve Fadime Ç. gözaltına alındı. 

Savunmasında '' Onunla evleneceğim'' diye skandal bir ifade kullanan Şakir O., ‘küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 yaşındaki kız çocuğuna istismara iğrenç savunma: Onunla evleneceğim

ANNEYE SORUŞTURMA AÇILDI

İşbirlikçi anne ise kızının Y.K.’nın pedagog eşliğinde ifadesinin alınacak olması nedeniyle serbest kaldı. Hastanede kızının başında duran annenin işlemleri kızın vereceği ifadenin ardından tamamlanacak.

Öte yandan kuvözde tutulan bebek ve küçük annesinin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. 

 

13 yaşındaki kız çocuğuna istismara iğrenç savunma: Onunla evleneceğim

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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