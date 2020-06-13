Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 13 Haziran Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

13 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin günlük olarak paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıklandığı anda haberimiz güncellenecektir.

12 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 41 bin 13 test yapıldı, 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat ederken 1242 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü vaka sayısı 1195. Henüz iyileşmemiz hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 742 bin 69'a ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 428 bin 362 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 967 bin 418 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 346 bin 289 aktif vaka bulunuyor.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 117 bin 27 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 116 bin 831 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 50 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (829 bin 902), Rusya (511 bin 423), Hindistan (903 bin 603), İngiltere (292 bin 950), İspanya (290 bin 289), İtalya (236 bin 305), Peru (220 bin 749), Almanya (187 bin 251), İran (182 bin 525), Türkiye (175 bin 218), Şili (160 bin 846), Fransa (156 bin 287), Meksika (139 bin 196), Pakistan (132 bin 405), Suudi Arabistan (119 bin 942), Kanada (97 bin 943), Çin (83 bin 75), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Güney Afrika (61 bin 927), Belçika (59 bin 819), ve Belarus (52 bin 520)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 41 bin 901, İngiltere 41 bin 481, İtalya 34 bin 223, Fransa 29 bin 374, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 448, Belçika 9 bin 646, Hindistan 8 bin 890, Almanya 8 bin 863, İran 8 bin 659, Kanada 8 bin 49, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 308, Türkiye 4 bin 778, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 870, Pakistan 2 bin 551, Güney Afrika 1354, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 893, Belarus 298 ve Katar 70."