14 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef Türkiye" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...

TV8 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık bölümünde 17. haftanın eleme oyunu nefesleri kesti. Barbaros, Serhat ve Sefa'nın yarıştığı oyun sonrası şefler kararlarını açıkladı ve elenen isim belli oldu. Hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı duygusal anlar yaşadı.