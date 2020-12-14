14 Aralık TV8 Yayın Akışı| Masterchef yeni bölümde neler olacak?
TV8 14 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...
14 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı " Doya Doya Moda" yeni bölümü ve konsepti ile yer alırken, akşam ise fenomen yemek yarışması "Masterchef Türkiye" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06.30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye
MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık bölümünde 17. haftanın eleme oyunu nefesleri kesti. Barbaros, Serhat ve Sefa'nın yarıştığı oyun sonrası şefler kararlarını açıkladı ve elenen isim belli oldu. Hayallerine veda etmek zorunda kalan yarışmacı duygusal anlar yaşadı.