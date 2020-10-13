14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

14 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı haberimizde...

KANAL D 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

ATV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

STAR TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar

TV8 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

FOX TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

Show TV 7 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile Arasında