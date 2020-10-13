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14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

14 Ekim Çarşamba bugün televizyonlarda neler var? Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Evde vakit geçirmek isteyen binlerce kişi bugün hangi diziler var? Hangi film var? sorularını araştırıyor. Peki 14 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ,Show Tv, Star Tv yayın akışında bugün neler var?

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

14 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı haberimizde...

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

KANAL D 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Sihirli Annem

13:45 Gelinim Mutfakta

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

ATV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

STAR TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

TV8 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

FOX TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Zümrüdüanka

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı

14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

Show TV 7 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Aile Arasında

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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