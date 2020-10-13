14 Ekim 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı
14 Ekim Çarşamba bugün televizyonlarda neler var? Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Evde vakit geçirmek isteyen binlerce kişi bugün hangi diziler var? Hangi film var? sorularını araştırıyor. Peki 14 Ekim Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ,Show Tv, Star Tv yayın akışında bugün neler var?
14 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 14 Ekim Çarşamba Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı haberimizde...
KANAL D 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Sihirli Annem
13:45 Gelinim Mutfakta
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
ATV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
STAR TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar
TV8 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
FOX TV 7 Ekim 2020 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Zümrüdüanka
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
Show TV 7 Ekim 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Sevgili Dünürüm
12:30 Kuaförüm Sensin
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Aile Arasında