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  3. 14 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 9. hafta çalışmaları sürüyor!

14 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 9. hafta çalışmaları sürüyor!

Süper Lig'de Milli aranın ardından 9. hafta ile heyecan sürecek. Bu kapsamda takımlar çalışmalarını sürdürüyor. İşte 14 Ekim 2021 günün spor manşetleri...

14 Ekim 2021 günün spor manşetleri | Süper Lig'de 9. hafta çalışmaları sürüyor! 1126