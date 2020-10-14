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14 Ekim spor manşetleri | 14 Ekim spor gazetesi sayfaları

14 Ekim spor manşetlerinde bugün, Milli takımın Sırbistan ile oynayacağı maç öncesi son bilgiler yer alıyor. İşte günün spor manşetleri...

14 Ekim spor manşetleri | 14 Ekim spor gazetesi sayfaları 1114