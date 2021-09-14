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  3. 14 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri | Sıradaki hedef Avrupa maçları

14 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri | Sıradaki hedef Avrupa maçları

Süper Lig'deki 4. hafta maçlarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'daki maçları beklemeye koyuldu. İşte 14 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri...

14 Eylül 2021 Salı günün spor manşetleri | Sıradaki hedef Avrupa maçları 1130