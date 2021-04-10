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14 günlük kapanma kararı! Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Yurdun çeşitli noktalarından karantina kararları gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, koronavirüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

14 günlük kapanma kararı! Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı. Korona virüs salgınında vaka sayılarının artması nedeniyle Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı. Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgını dolayısıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alındı.

SALGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA KAPANMAYA GİDİLDİ

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Gördes ilçesine bağlı Börez Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 09.04.2021 tarihi saat 12:00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.04.2021 tarihli ve 2021/19 sayılı kararı ile 14 gün süre ile karantina altına alınmıştır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

14 günlük kapanma kararı! Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

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