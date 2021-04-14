14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 14 Haziran 2021 Pazartesi maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
14 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
10:00
Trabzon Ortahisar Bld. - Konya EG
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
16:00
İskoçya - Çekya
UEFA Euro 2020
TRT 1
16:30
Samgurali - Dinamo Batum
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:30
KuPS - Inter Turku
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Mariehamn - HJK Helsinki
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
SJK - Ilves
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
18:30
Dila Gori - Telavi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:00
Polonya - Slovakya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:30
Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00
Stabaek - Tromsö
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
İspanya - İsveç
UEFA Euro 2020
TRT 1
22:15
Leiknir - KR Reykjavik
İzlanda Úrvalsdeild
Bilyoner TV