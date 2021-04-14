14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

14 Haziran 2021 Pazartesi gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



10:00

Trabzon Ortahisar Bld. - Konya EG

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



16:00

İskoçya - Çekya

UEFA Euro 2020

TRT 1

16:30

Samgurali - Dinamo Batum

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



18:30

KuPS - Inter Turku

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Mariehamn - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

SJK - Ilves

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



18:30

Dila Gori - Telavi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



19:00

Polonya - Slovakya

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:30

Lokomotif Tiflis - Torpedo Kutaisi

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



20:00

Stabaek - Tromsö

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

İspanya - İsveç

UEFA Euro 2020

TRT 1



22:15

Leiknir - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV

