14 Haziran Pazartesi BEDAŞ - AYEDAŞ! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?

Sabah saatlerinden itibaren elektrikleri kesilen vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinden konu ile ilgili bilgi edinmek istiyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un bir çok ilçesinde 14 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintilerinELin yaşanacağını bildirdi. Bizle de kesintilerin yaşanacağı ilçelere haberimizde yer verdik.

14 HAZİRAN PAZARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER BEDAŞ

ARNAVUTKÖY

NO: 4159971

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161449

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 14/06/2021 14:00:00 - 14/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4160865

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4128523

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah YOSUN, ÇUKUR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4160814

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 14/06/2021 00:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160677

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2194., 2195., 2196., 2197., 2238., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69. sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159954

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, İKİZLER sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160683

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 14/06/2021 05:00:00 - 14/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160678

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 14/06/2021 05:00:00 - 14/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4124321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162337

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4146356

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 57., 60. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161540

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1250., 1268., 1269., 1271. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160825

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160817

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 758., 759. sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160816

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 842., 874., 875., 880., 883., 884., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4161552

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BAHARLI, EDİRNE, FERHAT, HÜDAVENDİGAR, NECATİBEY sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162538

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, CEYLAN, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CİVELEK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161537

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162551

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, KAVAKLI, KAVAKLIK sk bölgelerinde 14/06/2021 11:30:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162558

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 14/06/2021 13:00:00 - 14/06/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4160842

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160836

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah RABİA, ŞEHİT SEMİH BALABAN sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160841

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4160815

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CEMİYET, MERKEZ, SOFULAR, ÇAYIR, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 4159778

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / YILDIZ mah ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159779

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, FEZA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ZELİHA KÖKÇINAR, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159780

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, ERGUVAN, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 14/06/2021 02:00:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161426

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KASAP KAMİL sk / SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 3914337

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4155324

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 14/06/2021 13:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4160380

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / ŞAHKULU mah GALİP DEDE, MÜELLİF, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160381

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159967

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ENSİZ, GENERAL YAZGAN sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4159782

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, KARTOPU 2, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, YAYLA, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4161333

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4160675

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4117583

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 27., 30. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161362

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 419., 425. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4161437

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, CAN, DUYGU, GÜNEŞ, MEHTAP, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4157407

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-584, G-69, G-70, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3914336

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4159869

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, PARK, TAŞLI, VEFALI sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162493

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk ERKAM SK. bölgelerinde 14/06/2021 09:30:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159863

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah GİDEN, İLİM sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4160673

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TANKÇI, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 14/06/2021 00:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160676

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk bölgelerinde 14/06/2021 03:00:00 - 14/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162564

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/06/2021 14:30:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4161513

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah LEYLEK sk / KANARYA mah DEVE KUŞU, LEYLEK, MAVİKUŞ sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4161547

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.YONCA, 3.GÜNEŞ, MUAMMER AKSOY, SEL, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4162373

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4162504

İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159781

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, EVRİM, EYÜPOĞLU, KONAK, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4160309

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah GÜNAYDIN, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İNCE sk bölgelerinde 14/06/2021 09:30:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4162352

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, CANBERK, CELAL BAYAR, CÖMERTTÜRK, DOĞU, GÜL., HALAT, HÜSNİYE, ILICA, KAZASKER, KURTULUŞ, KİLİT, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TOPHANE, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, İNCESU, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4117431

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4117435

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 4162428

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, RUMELİ, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4137363

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, GÜNEŞ, MİTHAT PAŞA, İZZET BABA sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4159333

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1313., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

14 HAZİRAN PAZARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER TEDAŞ

ATAŞEHİR

11:15 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ

BEYKOZ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: AKAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ATOM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: PALANDÖKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ENGİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: GÖNDERCE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MEZİTLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: KİREÇLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: SALİHLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: DURAĞAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: GÜREL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞEHİT İRFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞEHİT MURAT

KADIKÖY

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA

KARTAL

11:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ERAYKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KOCAYEMİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AŞURE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ERAYKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KARAYEMİŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CEVAT ŞAKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHMET HAŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: DADALOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YEKPARE

MALTEPE

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: RÜŞTÜ SARP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ADİLE HANIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ARDIÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: YÜKSEL

PENDİK

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ULUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÖZTOPRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CANDAROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AKADEMİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NİMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GEZEGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: UZAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ZAFER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KANARYA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YENİGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DUMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ILICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARATAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ANIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞENKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SEPETÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ŞEREFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİSK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TARİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ALYANS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NESİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZEYNEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: EFLATUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ERLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ENBİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇALIŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: FUNDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLBAHAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SARI ZEYBEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TÜLBENT

TUZLA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: D-100 KARAYOLU

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OLGUN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜRÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞENTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HÜLYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FİRUZE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DİLMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CANDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜNBATIMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAKAMOZ

ÜMRANİYE

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞIK VEYSEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GEDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKGÜCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYIRLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAKKAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MİLLİ MÜCADELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KAFİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ERDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESKİ KADIKÖY YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖRNEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARBAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YALINKENT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DİKİLİAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜLTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EGEMENLİK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜLTEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EGEMENLİK

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER