14 Haziran Pazartesi BEDAŞ - AYEDAŞ! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?
BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakasındaki çeşitli ilçelerde 14 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve elektriklerin geleceği saat. ..
Sabah saatlerinden itibaren elektrikleri kesilen vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinden konu ile ilgili bilgi edinmek istiyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul'un bir çok ilçesinde 14 Haziran Pazartesi günü elektrik kesintilerinELin yaşanacağını bildirdi. Bizle de kesintilerin yaşanacağı ilçelere haberimizde yer verdik.
14 HAZİRAN PAZARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER BEDAŞ
ARNAVUTKÖY
NO: 4159971
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161449
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 14/06/2021 14:00:00 - 14/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 4160865
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), HİLAL, KARANFİL, KARATAŞ, MAREŞAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4128523
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah YOSUN, ÇUKUR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 4160814
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 14/06/2021 00:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160677
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2191., 2193., 2194., 2195., 2196., 2197., 2238., FETİH, MUSTAFA KEMAL sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 69. sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159954
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, SEDEF, İKİZLER sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160683
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 14/06/2021 05:00:00 - 14/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160678
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2208. sk bölgelerinde 14/06/2021 05:00:00 - 14/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4124321
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162337
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4146356
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 57., 60. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161540
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1250., 1268., 1269., 1271. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160825
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160817
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 758., 759. sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160816
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 842., 874., 875., 880., 883., 884., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 4161552
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah BAHARLI, EDİRNE, FERHAT, HÜDAVENDİGAR, NECATİBEY sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162538
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR, CEYLAN, KOÇ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah CİVELEK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161537
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, KIZILELMA 1, REHBER sk / SOĞANLI mah REHBER, SÜLÜN 1 sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162551
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GONCA, KAVAKLI, KAVAKLIK sk bölgelerinde 14/06/2021 11:30:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162558
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah CAMİ 1, MAHMUTBEY 16., MAHMUTBEY 17., MAHMUTBEY 18. sk bölgelerinde 14/06/2021 13:00:00 - 14/06/2021 14:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 4160842
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160836
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah RABİA, ŞEHİT SEMİH BALABAN sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160841
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 4160815
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, CEMİYET, MERKEZ, SOFULAR, ÇAYIR, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 4159778
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah ARZU ÇIKMAZI, BESTEKAR HACI FAİK, BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ENDERUNLU İSMAİL HAKKI, HACI ARİF BEY, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI, ZİNCİRLİKUYU YOLU sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / YILDIZ mah ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159779
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA, YOL, ÇAĞLA, ÇAĞRI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, FEZA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ZELİHA KÖKÇINAR, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159780
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AYŞESULTAN, CEVDETPAŞA, ECZANE ÇIKMAZI, ERGUVAN, YOĞURTÇU ZÜLFÜ, İNŞİRAH sk bölgelerinde 14/06/2021 02:00:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161426
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah KASAP KAMİL sk / SİNANPAŞA mah ŞAİR NEDİM sk / TÜRKALİ mah DİZİ, HATTAT TAHSİN, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ABACI LATİF, ACISU, AKTARLAR, DİBEKÇİ, ENİS AKAYGEN, ENİS AKAYGEN KUYU ÇIKMAZI, ENİS AKAYGEN ÇIKMAZI, HACI HALİT ARSA, HACI HALİT BEY, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞÇA, REFİK OSMAN TOP, SERVİREVAN ÇIKMAZI, SETBAŞI, SÜLEYMAN SEBA, VANİLYA, VİŞNELİ TEKKE, VİŞNEZADE CAMİ, ÇATLAKÇEŞME, ÇAVDARCI, ÇEKİRDEK, ÇEŞME MEYDANI, ÖZGÜR, ŞAİR NEDİM, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TEŞVİKİYE sk / TEŞVİKİYE mah HÜSREV GEREDE, TEŞVİKİYE sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 3914337
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4155324
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYASOFYA, DİVAN, YUSUF NALKESEN sk bölgelerinde 14/06/2021 13:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 4160380
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET sk / EVLİYA ÇELEBİ mah MEŞRUTİYET sk / ŞAHKULU mah GALİP DEDE, MÜELLİF, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160381
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159967
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ENSİZ, GENERAL YAZGAN sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 4159782
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BÜYÜKERENLER, BİRGÜL, D-100 KARAYOLU, DEHA, EGEMENİ, GÖÇEK, GÜRGEN 1, GÜVENÇ, KARTOPU 2, OKYAY, SEMİRAL, SEYYAH, SONER, TÜRKOBA, UFUK 2, ULUS 2, ÜLKER 1, ÜVEYİK, ŞEN 1 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, AKHAN, BAĞCI, BERFİN, BERKAY, BOZKURT, DEVRAN, DİLER, EKİN, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, HOŞSOHBET, HÜNKARTEPE, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, YAYLA, ZAFER, ÖMÜR 3, ÖZAKIN, ÖZALTAN, ŞEHİT SADIK BEZER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 14/06/2021 01:00:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 4161333
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-DAĞYENİCE mah AHESTE ÇIKMAZI, AKBAYIR, AKIN BAŞOĞLU ÇIKMAZI, BALABAN, DÜBEK, GÜLGONCA ÇIKMAZI, GÜLYALI ÇIKMAZI, KALFAKÖY, KARACAKÖY, NAMAZGAH, RANA ÇIKMAZI, SAHRA, SEHER, VAKIF ÇIKMAZI, ZİRVE, ÇAMLICA, ÖZVATAN, ŞEFAAT ÇIKMAZI, ŞEHİTLİK sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 4160675
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 14/06/2021 00:01:00 - 14/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4117583
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 27., 30. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161362
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 419., 425. sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 4161437
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ANI, CAN, DUYGU, GÜNEŞ, MEHTAP, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4157407
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-584, G-69, G-70, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 3914336
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 10:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 4159869
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah BAKARLAR, BİÇİMSİZ MERDİVEN, MASLAK YOKUŞU, MEDENİ, NECATİBEY, PARK, TAŞLI, VEFALI sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162493
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk ERKAM SK. bölgelerinde 14/06/2021 09:30:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159863
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah GİDEN, İLİM sk bölgelerinde 14/06/2021 11:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 4160673
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah CEVAT AÇIKALIN, TANKÇI, TOPÇU BİRLİĞİ sk bölgelerinde 14/06/2021 00:00:00 - 14/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160676
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk bölgelerinde 14/06/2021 03:00:00 - 14/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162564
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/06/2021 14:30:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 4161513
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah LEYLEK sk / KANARYA mah DEVE KUŞU, LEYLEK, MAVİKUŞ sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4161547
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.YONCA, 3.GÜNEŞ, MUAMMER AKSOY, SEL, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4162373
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 4162504
İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4159781
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, EVRİM, EYÜPOĞLU, KONAK, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4160309
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah GÜNAYDIN, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İNCE sk bölgelerinde 14/06/2021 09:30:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 4162352
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, AFYON, AKDAMAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, CANBERK, CELAL BAYAR, CÖMERTTÜRK, DOĞU, GÜL., HALAT, HÜSNİYE, ILICA, KAZASKER, KURTULUŞ, KİLİT, RAMİ, RİTİM, SOKULLU, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TOPHANE, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇORBACIOĞLU, İNCESU, İSTEMİHAN sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4117431
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZCİ, DENİZKENT, ERGUVAN, NECATİ KALFA, SAKARYA, TAÇ, TERAKKİ, YEŞİLKENT sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4117435
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 4162428
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah RUMELİ sk / MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MATBAACI OSMANBEY, MELEK, PİYANGO, RUMELİ, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞAİR NİGAR, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah AKKAVAK, GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 14/06/2021 04:00:00 - 14/06/2021 05:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 4137363
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, BARAN, GÜNEŞ, MİTHAT PAŞA, İZZET BABA sk bölgelerinde 14/06/2021 10:00:00 - 14/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 4159333
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1313., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, İSTİKLAL sk bölgelerinde 14/06/2021 09:00:00 - 14/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
14 HAZİRAN PAZARTESİ İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER TEDAŞ
ATAŞEHİR
11:15 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKBAKKALKÖY - Sokak: KOCA SİNAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: DURSUNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERCAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: ERDEMBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: EREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ ÇAMLICA - Sokak: YILMAZ
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: AKAY ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ATOM ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: PALANDÖKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ENGİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: GÖNDERCE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MEZİTLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: KİREÇLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: SALİHLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: DURAĞAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: GÜREL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MARAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞEHİT İRFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ŞEHİT MURAT
KADIKÖY
09:30 - 15:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: ÖMERPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. ZEKİ ZEREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ŞEHİT ŞAKİR ELKOVAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERENKÖY - Sokak: ÖMERPAŞA
KARTAL
11:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: ERAYKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: KOCAYEMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜMÜŞPINAR - Sokak: AŞURE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: ERAYKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CENAP ŞAHABETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: KARAYEMİŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: CEVAT ŞAKİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: AHMET HAŞİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: DADALOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞANLIK YENİ - Sokak: YEKPARE
10:00 - 13:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: RÜŞTÜ SARP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ADİLE HANIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ARDIÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: YÜKSEL
PENDİK
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL
09:30 - 14:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENLER - Sokak: ULUS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ÖZTOPRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NERGİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CANDAROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AKADEMİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NİMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BARBAROS HAYRETTİNPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GEZEGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: UZAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: OLİMPİYAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ - Sokak: ZAFER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KANARYA
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KANLICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YENİGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DAMLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: HAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DUMAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ILICA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KARATAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ANIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜLHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SİMA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞENKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SEPETÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ŞEREFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MİSK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TARİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: YAKACIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ALYANS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: NESİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ZEYNEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SAHİFE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYDOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: EFLATUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ERLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: CEVİZLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ENBİYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÇALIŞKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: FUNDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLBAHAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HOŞNUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: SARI ZEYBEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TROPİKAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TÜLBENT
TUZLA
10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: D-100 KARAYOLU
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: OLGUN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜRÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞENTÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: HÜLYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜLİSTAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: FİRUZE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YILDIZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: DİLMEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: RAUF ORBAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARAGÖZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GÜNBATIMI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAKAMOZ
ÜMRANİYE
09:00 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİTE - Sokak: ATAY
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ADALAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: ALBAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: AŞIK VEYSEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: GEDİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAKMAK - Sokak: TÜRKGÜCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: SELÇUK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HUZUR - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ULUDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DAMPSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: HAYIRLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: NAKKAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: MİLLİ MÜCADELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: 30 AĞUSTOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: KAFİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ERDEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ESKİ KADIKÖY YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: FATİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: GÜNAŞIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ÖRNEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARBAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: PINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: ZİRVE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: TAVUKÇUYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: YALINKENT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÜSTÜ - Sokak: DİKİLİAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: ŞÜKRAN
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜLTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: HANZADE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EGEMENLİK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: GÜLTEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: EGEMENLİK
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: BAHÇELER