14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı 14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

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Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 14 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde... 14 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI 14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Futbol

12:00

Fenerbahçe - Galatasaray

TFF Elit U14 Ligi FB TV 13:00

FC Seoul - Pohang

Güney Kore K-League Bilyoner TV 13:30

Bologna - Sassuolo

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 13:30

Stal Mielec - Slask Wroclaw

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 14:00

Tottenham - Burnley

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 14:00

Aberdeen - St.Mirren

İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

Hibernian - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

Livingston - Dundee FC

İskoçya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

Isloch Minsk - Slavia Mozyr

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 14:00

Ural - Rubin Kazan

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 14:00

Landskrona - Brommapojkarna

İsveç Superettan Bilyoner TV 14:00

Swindon - Port Vale

İngiltere EFL league 2 Bein Sports 3, Bilyoner TV 14:30

Antwerp - Club Brugge

Belçika Pro League Tivibu Spor 2, Bilyoner TV 15:00

FK Panevezys - Dziugas Telsiai

Litvanya A Lyga Tivibu Spor 2, Bilyoner TV 15:00

3.'lük Maçı

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi 3.'lük Maçı UEFA.tv 15:00

Alcorcon - Las Palmas

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 15:00

Nordsjaelland - Vejle

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Odense - Sonderjyske

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 15:00

Ilves - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV 15:30

AZ Alkmaar - RKC Waalwijk

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Feyenoord - Twente

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Groningen - Cambuur

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Heerenveen - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Heracles - Sparta Rotterdam

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

NEC Nijmegen - Fortuna Sittard

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Vitesse - Ajax

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Willem II - Utrecht

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 15:30

Zwolle - PSV

Hollanda Eredivisie Bilyoner TV 16:00

Napoli - Genoa

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 16:00

Aston Villa - Crystal Palace

İngiltere Premier Lig Yayın Yok 16:00

Leeds United - Brighton

İngiltere Premier Lig A Spor, S Sport Plus 16:00

Watford - Leicester City

İngiltere Premier Lig S Sport Plus 16:00

Wolverhampton - Norwich City

İngiltere Premier Lig Yayın Yok 16:00

West Ham - Manchester City

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 16:00

Domzale - NK Celje

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Gornik Zabrze - Gornik Leczna

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 16:00

Slutsk - Dnepr Mogilev

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 16:00

Göztepe - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 16:00

Trabzonspor - Altay

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 16:00

Domzale - NK Celje

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Esbjerg - Vendsyssel

Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV 16:00

Hacken - Kalmar

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Hammarby - AIK Stockholm

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 16:00

Östersunds - Brage

İsveç Superettan Bilyoner TV 16:30

Darmstadt 98 - Paderborn

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV 16:30

Hannover 96 - Ingolstadt

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:30

Hansa Rostock - Hamburg

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV 16:30

Heidenheim - Karlsruhe

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:30

Nürnberg - Schalke 04

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:30

Sandhausen - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:30

Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 16:30

St.Pauli - F.Düsseldorf

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 2, Bilyoner TV 16:30

Werder Bremen - Jahn Regensburg

Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 16:30

Spartak Moskova - Zenit

Rusya Premier Lig Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV 17:00

Genk - KAA Gent

Belçika Pro League Bein Sports Max 2, Bilyoner TV 17:00

Sporting Gijon - Girona

İspanya La Liga 2 Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 17:00

Mirandes - Ibiza

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 17:00

Randers - Kopenhag

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 17:30

BC Siauliai - Hegelmann Litauen

Litvanya A Lyga Bilyoner TV 18:00

Viktoria Plzen - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Slavia Prag - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Slovacko - Hradec Kralove

Çekya 1.Ligi Bilyoner TV 18:00

Neman - Arsenal Dzyarzhynsk

Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV 18:00

A.Klagenfurt - Austria Vienna

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:00

Rapid Wien - Salzburg

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:00

Sturm Graz - Wolfsberger

Avusturya Bundesliga Bilyoner TV 18:00

Osijek - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 18:30

Everton - Brentford

İngiltere Premier Lig S Sport, S Sport Plus 18:30

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 18:30

Radomiak Radom - Wisla Plock

Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV 18:30

O. Ljubljana - Mura

Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV 18:30

Degerfors - Helsingborg

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Göteborg - Varbergs

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 18:30

Norrköping - Sundsvall

İsveç Allsvenskan Bilyoner TV 19:00

Milan - Atalanta

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 19:00

Alanyaspor - Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 4 19:00

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1 19:00

Kasımpaşa - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports Max 1 19:00

Giresunspor - M.Başakşehir

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 3 19:00

Konyaspor - Hatayspor

Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2 19:00

Krasnodar - CSKA Moskova

Rusya Premier Lig Bilyoner TV 19:00

Bryne - Asane

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Kongsvinger - Raufoss

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Mjondalen - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Start - Sogndal

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Stjordals Blink - Ranheim

Norveç 1. Ligi Bilyoner TV 19:00

Aalborg - Brondby IF

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 19:00

FC Carlos Stein - Grau

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 19:30

Anderlecht - St.Gilloise

Belçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV 19:30

Asteras Tripolis - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 19:30

Ionikos - Panetolikos

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 19:30

Lamia - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV 20:00

Famalicao - Braga

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 20:05

Sibenik - Dinamo Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV 20:30

Athletic Bilbao - Osasuna

İspanya La Liga Konferans Yayın Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 20:30

Atletico Madrid - Sevilla

İspanya La Liga S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2 20:30

Real Betis - Granada

İspanya La Liga Konferans Yayın Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 20:30

Cadiz - Real Madrid

İspanya La Liga Konferans Yayın Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV 20:30

Celta Vigo - Elche

İspanya La Liga Konferans Yayın Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 20:30

Getafe - Barcelona

İspanya La Liga S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Kanal 90 20:30

Levante - Alaves

İspanya La Liga Bilyoner TV, D Smart Kanal 92 20:30

Mallorca - Rayo Vallecano

İspanya La Liga Konferans Yayın Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV 20:30

Villarreal - Real Sociedad

İspanya La Liga Konferans Yayın Bilyoner TV, D Smart Kanal 91 20:30

Atlanta United - NE Revolution

MLS Bilyoner TV 21:00

Final

UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Final UEFA.tv 21:00

Dunajska Streda - Ruzomberok

Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV 21:00

Viborg - Aarhus

Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV 21:15

Alianza Atl. - Sport Boys

Peru Primera-Apertura Bilyoner TV 21:45

Cagliari - Inter

İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV 21:45

Cobresal - O'Higgins

Şili Primera Ligi Bilyoner TV 22:00

Tenerife - Malaga

İspanya La Liga 2 Bilyoner TV 22:00

Sao Paulo - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A Bilyoner TV 22:00

Nautico - Cruzeiro

Brezilya Serie B Bilyoner TV 22:00

Vasco Da Gama - Bahia

Brezilya Serie B Bilyoner TV 22:30

Guimaraes - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS Bilyoner TV 23:00

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS Bilyoner TV 23:30

Coritiba - America Mineiro

Brezilya Serie A Bilyoner TV 23:30

Carlos Mannucci - U. Deportes

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