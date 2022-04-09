14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...
Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 14 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda "14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...
14 MAYIS 2022 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI
14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Futbol
12:00
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U14 Ligi
FB TV
13:00
FC Seoul - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
13:30
Bologna - Sassuolo
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
13:30
Stal Mielec - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
14:00
Tottenham - Burnley
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
14:00
Aberdeen - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Hibernian - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Livingston - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Isloch Minsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
14:00
Ural - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
14:00
Landskrona - Brommapojkarna
İsveç Superettan
Bilyoner TV
14:00
Swindon - Port Vale
İngiltere EFL league 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV
14:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
15:00
FK Panevezys - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga
Tivibu Spor 2, Bilyoner TV
15:00
3.'lük Maçı
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi 3.'lük Maçı
UEFA.tv
15:00
Alcorcon - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
15:00
Nordsjaelland - Vejle
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
15:00
Ilves - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga
Bilyoner TV
15:30
AZ Alkmaar - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Feyenoord - Twente
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Groningen - Cambuur
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Heerenveen - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Heracles - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Vitesse - Ajax
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Willem II - Utrecht
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
15:30
Zwolle - PSV
Hollanda Eredivisie
Bilyoner TV
16:00
Napoli - Genoa
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00
Aston Villa - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig
Yayın Yok
16:00
Leeds United - Brighton
İngiltere Premier Lig
A Spor, S Sport Plus
16:00
Watford - Leicester City
İngiltere Premier Lig
S Sport Plus
16:00
Wolverhampton - Norwich City
İngiltere Premier Lig
Yayın Yok
16:00
West Ham - Manchester City
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
16:00
Domzale - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Gornik Zabrze - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
16:00
Slutsk - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
16:00
Göztepe - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
16:00
Trabzonspor - Altay
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
16:00
Domzale - NK Celje
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Esbjerg - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi
Bilyoner TV
16:00
Hacken - Kalmar
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Hammarby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
16:00
Östersunds - Brage
İsveç Superettan
Bilyoner TV
16:30
Darmstadt 98 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30
Hannover 96 - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Hansa Rostock - Hamburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30
Heidenheim - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Nürnberg - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Sandhausen - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30
St.Pauli - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
16:30
Werder Bremen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30
Spartak Moskova - Zenit
Rusya Premier Lig
Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
17:00
Genk - KAA Gent
Belçika Pro League
Bein Sports Max 2, Bilyoner TV
17:00
Sporting Gijon - Girona
İspanya La Liga 2
Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
17:00
Mirandes - Ibiza
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
17:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
17:30
BC Siauliai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga
Bilyoner TV
18:00
Viktoria Plzen - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slavia Prag - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Slovacko - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi
Bilyoner TV
18:00
Neman - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
18:00
A.Klagenfurt - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Rapid Wien - Salzburg
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Sturm Graz - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga
Bilyoner TV
18:00
Osijek - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Everton - Brentford
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
18:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Radomiak Radom - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
Bilyoner TV
18:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Degerfors - Helsingborg
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Göteborg - Varbergs
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
18:30
Norrköping - Sundsvall
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
19:00
Milan - Atalanta
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00
Alanyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 4
19:00
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
19:00
Kasımpaşa - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports Max 1
19:00
Giresunspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 3
19:00
Konyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
19:00
Krasnodar - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig
Bilyoner TV
19:00
Bryne - Asane
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Kongsvinger - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Start - Sogndal
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stjordals Blink - Ranheim
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Aalborg - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
19:00
FC Carlos Stein - Grau
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
19:30
Anderlecht - St.Gilloise
Belçika Pro League
Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30
Asteras Tripolis - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Ionikos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
19:30
Lamia - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
Bilyoner TV
20:00
Famalicao - Braga
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
20:05
Sibenik - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi
Bilyoner TV
20:30
Athletic Bilbao - Osasuna
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Atletico Madrid - Sevilla
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30
Real Betis - Granada
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Cadiz - Real Madrid
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
20:30
Celta Vigo - Elche
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Getafe - Barcelona
İspanya La Liga
S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Kanal 90
20:30
Levante - Alaves
İspanya La Liga
Bilyoner TV, D Smart Kanal 92
20:30
Mallorca - Rayo Vallecano
İspanya La Liga Konferans Yayın
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
20:30
Villarreal - Real Sociedad
İspanya La Liga Konferans Yayın
Bilyoner TV, D Smart Kanal 91
20:30
Atlanta United - NE Revolution
MLS
Bilyoner TV
21:00
Final
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Final
UEFA.tv
21:00
Dunajska Streda - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi
Bilyoner TV
21:00
Viborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
21:15
Alianza Atl. - Sport Boys
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV
21:45
Cagliari - Inter
İtalya Serie A
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
21:45
Cobresal - O'Higgins
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV
22:00
Tenerife - Malaga
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:00
Sao Paulo - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Nautico - Cruzeiro
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Vasco Da Gama - Bahia
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Guimaraes - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS
Bilyoner TV
23:00
Seattle Sounders - Minnesota United
MLS
Bilyoner TV
23:30
Coritiba - America Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:30
Carlos Mannucci - U. Deportes
Peru Primera-Apertura
Bilyoner TV