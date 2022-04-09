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  3. 14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda 14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı haberimizde. İşte maç programı...

14 Mayıs 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyanın ilgiyle takip edilen spor organizasyonu olan futbolda ligler devam ediyor. Bu kapsamda birçok ligdeki maçları izlemek isteyen ve takip etmek isteyen futbolseverler internet arama motorlarında 14 Mayıs 2022 Pazar gününün maç programını araştırıyor. Bu kapsamda  "14 Mayıs 2022  Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

14 MAYIS 2022  PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR SÜPER LİG, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE MAÇ PROGRAMI

14 Mayıs 2022 Pazar gününde oynanacak olan maçların saat ve kanal bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Futbol
12:00
Fenerbahçe - Galatasaray
TFF Elit U14 Ligi

FB TV

13:00
FC Seoul - Pohang
Güney Kore K-League

Bilyoner TV

13:30
Bologna - Sassuolo
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

13:30
Stal Mielec - Slask Wroclaw
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

14:00
Tottenham - Burnley
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

14:00
Aberdeen - St.Mirren
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Hibernian - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Livingston - Dundee FC
İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Isloch Minsk - Slavia Mozyr
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

14:00
Ural - Rubin Kazan
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

14:00
Landskrona - Brommapojkarna
İsveç Superettan

Bilyoner TV

14:00
Swindon - Port Vale
İngiltere EFL league 2

 Bein Sports 3, Bilyoner TV

14:30
Antwerp - Club Brugge
Belçika Pro League

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

15:00
FK Panevezys - Dziugas Telsiai
Litvanya A Lyga

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV

15:00
3.'lük Maçı
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi 3.'lük Maçı

UEFA.tv

15:00
Alcorcon - Las Palmas
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

15:00
Nordsjaelland - Vejle
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Odense - Sonderjyske
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

15:00
Ilves - Mariehamn
Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV

15:30
AZ Alkmaar - RKC Waalwijk
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Feyenoord - Twente
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Groningen - Cambuur
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Heerenveen - G.A. Eagles
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Heracles - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
NEC Nijmegen - Fortuna Sittard
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Vitesse - Ajax
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Willem II - Utrecht
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

15:30
Zwolle - PSV
Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV

16:00
Napoli - Genoa
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

16:00
Aston Villa - Crystal Palace
İngiltere Premier Lig

Yayın Yok

16:00
Leeds United - Brighton
İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus

16:00
Watford - Leicester City
İngiltere Premier Lig

S Sport Plus

16:00
Wolverhampton - Norwich City
İngiltere Premier Lig

 Yayın Yok

16:00
West Ham - Manchester City
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

16:00
Domzale - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Gornik Zabrze - Gornik Leczna
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

16:00
Slutsk - Dnepr Mogilev
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

16:00
Göztepe - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

16:00
Trabzonspor - Altay
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1

16:00
Domzale - NK Celje
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Esbjerg - Vendsyssel
Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV

16:00
Hacken - Kalmar
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Hammarby - AIK Stockholm
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

16:00
Östersunds - Brage
İsveç Superettan

Bilyoner TV

16:30
Darmstadt 98 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

16:30
Hannover 96 - Ingolstadt
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Hansa Rostock - Hamburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

16:30
Heidenheim - Karlsruhe
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Nürnberg - Schalke 04
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Sandhausen - Holstein Kiel
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

16:30
St.Pauli - F.Düsseldorf
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

16:30
Werder Bremen - Jahn Regensburg
Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

16:30
Spartak Moskova - Zenit
Rusya Premier Lig

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

17:00
Genk - KAA Gent
Belçika Pro League

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV

17:00
Sporting Gijon - Girona
İspanya La Liga 2

Bein Sports 3, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

17:00
Mirandes - Ibiza
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

17:00
Randers - Kopenhag
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

17:30
BC Siauliai - Hegelmann Litauen
Litvanya A Lyga

Bilyoner TV

18:00
Viktoria Plzen - Banik Ostrava
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Slavia Prag - Sparta Prag
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Slovacko - Hradec Kralove
Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV

18:00
Neman - Arsenal Dzyarzhynsk
Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV

18:00
A.Klagenfurt - Austria Vienna
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Rapid Wien - Salzburg
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Sturm Graz - Wolfsberger
Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV

18:00
Osijek - Lokomotiv Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Everton - Brentford
İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus

18:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Radomiak Radom - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

18:30
O. Ljubljana - Mura
Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV

18:30
Degerfors - Helsingborg
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Göteborg - Varbergs
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

18:30
Norrköping - Sundsvall
İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV

19:00
Milan - Atalanta
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

19:00
Alanyaspor - Gaziantep FK
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 4

19:00
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
Spor Toto Süper Lig

 Bein Sports 1

19:00
Kasımpaşa - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports Max 1

19:00
Giresunspor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 3

19:00
Konyaspor - Hatayspor
Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2

19:00
Krasnodar - CSKA Moskova
Rusya Premier Lig

Bilyoner TV

19:00
Bryne - Asane
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Kongsvinger - Raufoss
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Mjondalen - KFUM Oslo
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Start - Sogndal
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Stjordals Blink - Ranheim
Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV

19:00
Aalborg - Brondby IF
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

19:00
FC Carlos Stein - Grau
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

19:30
Anderlecht - St.Gilloise
Belçika Pro League

Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

19:30
Asteras Tripolis - Smyrnis
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Ionikos - Panetolikos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

19:30
Lamia - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV

20:00
Famalicao - Braga
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

20:05
Sibenik - Dinamo Zagreb
Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV

20:30
Athletic Bilbao - Osasuna
İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Atletico Madrid - Sevilla
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, Smart Spor 2, Spor Smart 2

20:30
Real Betis - Granada
İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Cadiz - Real Madrid
İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV

20:30
Celta Vigo - Elche
İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Getafe - Barcelona
İspanya La Liga

S Sport Plus, Bilyoner TV, D Smart Kanal 90

20:30
Levante - Alaves
İspanya La Liga

Bilyoner TV, D Smart Kanal 92

20:30
Mallorca - Rayo Vallecano
İspanya La Liga Konferans Yayın

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

20:30
Villarreal - Real Sociedad
İspanya La Liga Konferans Yayın

Bilyoner TV, D Smart Kanal 91

20:30
Atlanta United - NE Revolution
MLS

Bilyoner TV

21:00
Final
UEFA U17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasi Final

UEFA.tv

21:00
Dunajska Streda - Ruzomberok
Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV

21:00
Viborg - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

Bilyoner TV

21:15
Alianza Atl. - Sport Boys
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

21:45
Cagliari - Inter
İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45
Cobresal - O'Higgins
Şili Primera Ligi

Bilyoner TV

22:00
Tenerife - Malaga
İspanya La Liga 2

Bilyoner TV

22:00
Sao Paulo - Cuiaba Esporte
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

22:00
Nautico - Cruzeiro
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:00
Vasco Da Gama - Bahia
Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30
Guimaraes - Gil Vicente
Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV

23:00
Seattle Sounders - Minnesota United
MLS

Bilyoner TV

23:30
Coritiba - America Mineiro
Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:30
Carlos Mannucci - U. Deportes
Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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