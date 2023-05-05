14 Mayıs seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları sandık başlarına giderek oy kullanmaya başladı.

YAYINLAMA
Google News
14 Mayıs seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında

Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

AZERBAYCAN'DA OY KULLANMAK İÇİN TOPLAM 15 SANDIK KURULDU

Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

14 Mayıs seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında

AZERBAYCAN'DA OY VERME İŞLEMİNİN 7 MAYIS'TA KADAR SÜRECEK

Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

KAYNAK: AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hakkari'den sevindirici haber!
Hakkari'den sevindirici haber!
Tüm ülkede bölge, bölge hava durumu, hava soğuk yağmura dikkat!
Tüm ülkede bölge, bölge hava durumu, hava soğuk yağmura dikkat!
EYT'de yeni küme açıldı! 1999-2008 arası girişliler dikkat: Yaş hesabı sil baştan değişti!
EYT'de yeni küme açıldı! 1999-2008 arası girişliler dikkat: Yaş hesabı sil baştan değişti!
Süt sağma makinası ölümüne sebep oldu! Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti!
Süt sağma makinası ölümüne sebep oldu! Düzce'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti!
Son Haberler
İşte Brent petrolün varil fiyatı!
İşte Brent petrolün varil fiyatı!
Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!
Hıdırellez başladı! Aydın Valisi Aksoy’un ’6 Mayıs Hıdırellez Günü’ mesajı!
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
Aman dikkat! uzmanlar uyarıyor, bu mevsimde bu hastalığı olanlar çok dikkatli olmalı
14 Mayıs seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında
14 Mayıs seçimleri için Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında
272 Bin TL’ye Sıfır Otomobil Sahibi Olabilirsiniz! Yanlış Okumadınız! Acele Edin Fırsatı Kaçırmayın
272 Bin TL’ye Sıfır Otomobil Sahibi Olabilirsiniz! Yanlış Okumadınız! Acele Edin Fırsatı Kaçırmayın
Sakarya'da feci kaza! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sakarya'da feci kaza! İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok kritik sorular: Bay Bay Kemal, Bebek katillerine ne söz verdin, Pensilvanya'da 8 saat kimlerle görüştün ne sözler verdin?
Nurgil isminin anlamı nedir, Nurgil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nurgil isminin anlamı nedir, Nurgil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özenli isminin anlamı nedir, Özenli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Özenli isminin anlamı nedir, Özenli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Serpin isminin anlamı nedir, Serpin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Serpin isminin anlamı nedir, Serpin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İnternetten tanışdığı kadınlara, pusu kurarak gasbeden 2 şüpheliye polisten operasyon!
İnternetten tanışdığı kadınlara, pusu kurarak gasbeden 2 şüpheliye polisten operasyon!
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Kadınlara Destek!
Yorumlananlar
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor