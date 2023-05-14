2023 Anlık Seçim Sonuçları! Pendik'te sandıklar açılmaya başlandı, İşte Pendik'ten ilk sandık sonucu!

2023 Anlık Seçim Sonuçları! Türkiye tarihinin seçimlerinden birini yaşıyor, bu gün tüm ülke genelinde yapılan seçimlerde oy verme işlemlerinin sona ermesinden sonra gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İlk seçim sonuçları gelmeye başladı. İşte Pendik'ten ilk seçim sonuçları.

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2023 Anlık Seçim Sonuçları! Pendik'te sandıklar açılmaya başlandı, İşte Pendik'ten ilk sandık sonucu!

Türkiye'de 64 milyon 113 bin 941 kişi bu gün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği seçimlerinde oy verme işlemini tamamladı. 17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından, sandıklar kapandı ve oy sayım işlemlerine geçildi. Milletin heyecanla beklediği seçim sonuçları ile ilgili İstanbul Pendik'ten ilk seçim sonuçları geldi. İşte Pendik'ten gelen ilk seçim sonuçları ve oy oranları 2023.

2023 14 MAYIS PENDİK İLK SEÇİM SONUÇLARI - PENDİK'TE SON DURUM! (CUMHURBAŞKANLIĞI)

1. Aday 120 oy
2. Aday 120 oy
3. Aday 120 oy
4. Aday 120 oy

İstanbul canlı seçim sonuçları için tıklayın

2023 PENDİK İLK SEÇİM SONUÇLARI - PENDİK'TE SON DURUM! (MİLLETVEKİLİ)

1. Parti 144 oy
2. Parti 157 oy
3. Parti 99 oy
4. Parti. 55 oy

İstanbul canlı seçim sonuçları için tıklayın

2018 Pendik Seçim Sonuçları - (Cumhurbaşkanlığı)

2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Pendik'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 58, Muharrem İnce yüzde 30.31, Meral Akşener yüzde 5,23, Selahattin Demirtaş ise yüzde 4,66 oy oranı almıştı.

Diğer iki adayın oyu ise aşağıdaki gibidir.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%1.18
5.028 oy

DOĞU PERİNÇEK
%0.17
745oy

2018 Pendik Seçim Sonuçları - (Milletvekili)

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Pendik'ten
AK Parti yüzde 48,37,
CHP' yüzde 22,26,
MHP yüzde 11,07,
İYİ Parti Yüzde 7,97,
ve HDP ise yüzde 8,10 şeklinde oy almıştı.

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2018 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI (MİLLETVEKİLİ)

3 bölgeye ayrılan İstanbul'da AK Parti;

1. Bölge'de %41.47,
2. Bölge'de %45.22,
3. Bölge'de %41.90

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

1. Bölge'de %28.89,
2. Bölge'de %24.77,
3. Bölge'de 25.26

şeklindeydi.

2018 SEÇİM SONUÇLARI İSTANBUL (CUMHURBAŞKANLIĞI)

İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 oy, CHP'nin adayı Muharrem İnce ise 36,89 oy almıştı.

2018 SEÇİM SONUÇLARI (CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE GENELİ)

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde Erdoğan %52.38, CHP'nin adayı Muharrem İnce %30,79 almıştı.

Diğer partilerin adayları ise şu şekilde oy oranı almıştı;

SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%8.32
4.039.442

MERAL AKŞENER
%7.42
3.604.384

TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.90
435.006

DOĞU PERİNÇEK
%0.20
95.923

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