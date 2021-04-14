14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları 14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları konusu altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş ve yükseliş eğilimleri nedeniyle merak ediliyor. Gram bir önceki güne göre düşüşle başladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

1 16 Altın fiyatları haftanın üçüncü gününde de bir önceki güne göre değişim gösterdi. Gram altın yeni güne başlangıçta bir önceki güne rakam olarak yükselse de düşüş eğilimi gösterdi.