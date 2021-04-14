14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları
14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları
14 Nisan 2021 Çarşamba altın fiyatları| Tam, yarım, çeyrek, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları ne olur uzman yorumları konusu altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş ve yükseliş eğilimleri nedeniyle merak ediliyor. Gram bir önceki güne göre düşüşle başladı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar?