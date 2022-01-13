Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftadan bu yana yapılan peş peşe kar uyarıları sonrası geçtiğimiz gün itibarıyla yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışının görüldüğü illerde yaşayan veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Bu kapsamda 14 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 14 Ocak 2022 Cuma soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamanın ardından yoğun kar yağışı görülen illerde 14 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

YARIN OKUL VAR MI?

Meteoroloji Genel Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğusundaki kuvvetli yağışlar konusunda ise vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan olumsuz hava koşulları dolayısıyla hayatın durma noktasına geldiği illerimizde veli ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. İşte 14 Ocak Cuma günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ? 14 OCAK 2022 CUMA

KARS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Ayrıca kamuda çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KONYA'NIN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'da, kar yağışı nedeniyle 10 ilçe ile Meram'ın bazı mahallelerinde yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği, hamile ve engelli kamu çalışanlarının izinli sayılacağı açıklandı.

Kentte salı günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınekin, Derebucak, Doğanhisar, Taşkent, Bozkır, Hüyük, Sarayönü, Ahırlı, Çumra ve Seydişehir ilçeleri ile Meram ilçesinin eskiden köy ve belde statüsünde olan bazı mahallelerdeki okullarda yüz yüze eğitime yarın için ara verileceği duyuruldu. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

VAN'IN ERÇİŞ İLÇESİNDE OKULLAR YARIM GÜN TATİL

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle perşembe günü ilk ve orta dereceli bütün okulların tatil edildiği belirtildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ÇORUM °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van’ın güney, Muş’un güneybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu