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  3. 14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına yönelik operasyonda: 6 gözaltı

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına yönelik operasyonda: 6 gözaltı

Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan çocuk için teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına yönelik operasyonda: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda dün bazı adreslere düzenlenen operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına yönelik operasyonda: 6 gözaltı

Soruşturmanın genişletilmesi üzerine haklarında gözaltı kararı verilen iki şüpheliden B.E. yakalandı, adresinde yapılan aramada cep telefonu ve sim kart ele geçirildi. Firari T.D'nin yakalanması için operasyon sürüyor. Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle dün düzenlenen operasyonda L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 4 sim kart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirilmişti.

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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