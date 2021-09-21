140 barajı ne zaman tercih yapacak 2021? | 140 barajını geçenler nasıl tercih yapacak 2021?

YKS ek tercihlerin başlamasıyla birlikte 140 barajını geçen adaylar nasıl tercih yapacaklarına dair konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. 140 barajını geçemeyenler ise ilk ek tercihlerin sona ermesiyle tercihlerini yapabilecek. Peki, 1140 barajı ne zaman tercih yapacak 2021? | 140 barajını geçenler nasıl tercih yapacak 2021? Haberimizde konuya ilişkin detaylara yer verdik.

140 BARAJINI GEÇENLER NASIL TERCİH YAPACAK 2021?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiler doğrultusunda;

1. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2021-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2021- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)

ADAYLARIN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİ

Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2021-YKS Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır. Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümü dikkatle incelenerek tercih işlemi yapılmalıdır.

TABLO 3 İÇİN TIKLAYIN