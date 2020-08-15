15 Ağustos 2020 Tarihli ve 31214 Sayılı Resmi Gazete'de bugün, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında değişiklik ve 4 farklı üniversitede farklı konu başlıkları hakkında yapılan değişiklik bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, yönetmelik, tebliğ ve ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sakarya Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri