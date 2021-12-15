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15 Aralık 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Cimbomun kalesi düştü!

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Fernando Muslera, sahalardan yaklaşık olarak 3 ay uzak kalacak. İşte 15 Aralık 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

15 Aralık 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Cimbomun kalesi düştü! 1126