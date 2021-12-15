15 Aralık 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Cimbomun kalesi düştü!

Aleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı kim? Görüntü almaya çalışan gazetecilere tehditler savurdu!

Kylie Jenner'a 'Kopyacı Kezban' diyen Banu Alkan shop yaparak kendini dünya starlarının yanına koydu! Sosyal medyada tiye alındı!

Böyle para kazanma yöntemi görülmedi! Ünlü model çıkardığı gazı satıyor! Haftalık kazancı duyanın dudağını uçuklatıyor!

Seren Serengil, Aleyna Tilki'ye olan tahammülsüzlüğünü dile getirdi: "Hep boyundan ve yaşından büyük laflar, ciddiye almıyorum!"