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15 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 15 Aralık Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Temizlik Benim İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Baraj" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...

15 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında titizlik takıntıları olan insanların harabe durumdaki evleri kısa sürede temizlemeye çalıştıkları "Temizlik Benin İşim" adlı program yer alırken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Baraj" yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak. FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı  FOX TV yayın akışı...

15 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde neler olacak?

FOX TV 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Aşk Yeniden
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Baraj

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tarık’ın planı işe yaramış, Halil’in cesedinin Nazım’ın bahçesinden çıkması Nazım’ı esas şüpheli yapmıştır. Nehir, rahatsız olsa da Nazım’ı kurtarabilmek için Hakan’dan yardım ister. Hakan, Nazım için başarılı bir avukat olan kardeşi Bahar’ı getirmiş olsa da Hakan’ın Nazım için bambaşka planları vardır… Bahar, Nazım’ı yeniden hapse girmekten kurtarabilecek midir?

15 Aralık FOX TV Yayın Akışı | Baraj yeni bölümde neler olacak?

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazım, beş yıl sonra hapisten çıktığında artık bambaşka birisidir. Ona haksızlık eden herkesten intikam alacaktır. Onu unutup Hakan’la evlenen Nehir’den... Suçu üzerine atan Tarık’tan... Sevdiği kadını elinden alan Hakan’dan... Nazım’ın kimsenin beklemediği büyük bir güçle ve yıllardır ona destek veren Bahar ile birlikte geri dönmesi herkesin hayatını sarsacaktır.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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