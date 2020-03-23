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  3. 15 dakikada virüsü tespit eden hızlı tanı kitleri Çin'den gelerek Türkiye'ye giriş yaptı

15 dakikada virüsü tespit eden hızlı tanı kitleri Çin'den gelerek Türkiye'ye giriş yaptı

Çin merkezli koronavirüs salgını, ülkemizde de etkisini arttırmaya başladı. Bu anlamda salgınla mücadele etmek amacıyla 15 dakikada virüs testi yapan hızlı tanı kitleri Çin'den getirtilerek Türkiye sınırlarına girdi.

15 dakikada virüsü tespit eden hızlı tanı kitleri Çin'den gelerek Türkiye'ye giriş yaptı

Koronavirüsü 15 dakikada test eden hızlı tanı kitleri ülkemize giriş yaptı.

Çin’in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo’ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK

Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çin’den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye’ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

15 dakikada virüsü tespit eden hızlı tanı kitleri Çin'den gelerek Türkiye'ye giriş yaptı




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