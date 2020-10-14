15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

15 Ekim Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 15 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV, Aspor yayın akışı haberimizde...

KANAL D 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Gelin GÖrün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yeni Hayat

ATV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Erkenci Kuş

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi tekrar / sinema

TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:30 Doğduğun Ev Kaderindir

14:00 Doya Doya Moda

18.15 En Şık Benim

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Mutfakta Buluşalım

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

Show TV 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Şeref Sözü (Tekrar)

ASPOR 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Süper Lig Analiz (T)

10:45 1. Lig Raporu - canlı

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 Sosyal Medya - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

19:00 İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 Milli Maça Doğru - canlı

21:45 Premier Futbol - canlı

23:30 Milli Maç Özel - canlı