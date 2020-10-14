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  3. 15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

15 Ekim Perşembe bugün televizyonlarda neler var? Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Evde vakit geçirmek isteyen binlerce kişi bugün hangi diziler var? Hangi film var? sorularını araştırıyor. Peki 15 Ekim Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ,Show Tv, Star Tv, Aspor  yayın akışında bugün neler var?

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

15 Ekim Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 15 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV, Aspor yayın akışı haberimizde...

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

KANAL D 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelin GÖrün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

ATV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

STAR TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar / sinema

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

FOX TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mutfakta Buluşalım
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv yayın akışı

Show TV 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Sevgili Dünürüm
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Şeref Sözü (Tekrar)

15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı

ASPOR 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Süper Lig Analiz (T)

10:45 1. Lig Raporu - canlı

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

12:00 Spor Ajansı - canlı

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 Sosyal Medya - canlı

18:00 Ana Haber – canlı

19:00 İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 Milli Maça Doğru - canlı

21:45 Premier Futbol - canlı

23:30 Milli Maç Özel - canlı

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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