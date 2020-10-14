15 Ekim 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, Aspor yayın akışı
15 Ekim Perşembe bugün televizyonlarda neler var? Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının yayın akışlarını sizler için derledik. Evde vakit geçirmek isteyen binlerce kişi bugün hangi diziler var? Hangi film var? sorularını araştırıyor. Peki 15 Ekim Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8 ,Show Tv, Star Tv, Aspor yayın akışında bugün neler var?
15 Ekim Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Bu akşam Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman, Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. İşte 15 Ekim Perşembe Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV, Aspor yayın akışı haberimizde...
KANAL D 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Gelin GÖrün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yeni Hayat
ATV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Erkenci Kuş
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi tekrar / sinema
TV8 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:00 Doya Doya Moda
18.15 En Şık Benim
20:00 Masterchef Türkiye
FOX TV 15 Ekim 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Mutfakta Buluşalım
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
Show TV 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Sevgili Dünürüm
12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Şeref Sözü (Tekrar)
ASPOR 15 Ekim 2020 Perşembe yayın akışı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Süper Lig Analiz (T)
10:45 1. Lig Raporu - canlı
11:00 Bire Bir Futbol - canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR| ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
17:00 Sosyal Medya - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
19:00 İÇEL İDMAN YURDU - CEYHANSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
21:00 Milli Maça Doğru - canlı
21:45 Premier Futbol - canlı
23:30 Milli Maç Özel - canlı