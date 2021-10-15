15 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sevilen tüm diziler ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 15 Ekim 2021 Cuma televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 15 Ekim 2021 Cuma günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
15 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cuma gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 15 Ekim 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
15 EKİM 2021 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
15 EKİM 2021 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
15.45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
15 EKİM 2021 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah
15 EKİM 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
08:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 Masterchef
13.00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
15 EKİM 2021 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Yalancı (Yeni Bölüm)
15 EKİM 2021 CUMA TRT 2 YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Sanat
08:00 Tiyatro Dünyası
08:30 Sarayın Lezzetleri
09:00 Bir Resim Bir Hikaye
09:30 Geziyorum
10:00 Koleksiyoner
10:30 Muasır
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Tarihin Ruhu
12:00 Hayat Sanat
12:30 Eşik
13:00 Felsefe Söyleşileri
14:00 Sinema +
14:45 Geri Dönüşen Sanat
15:00 Karar Perdesi
16:00 Konser Zamanı: Balaban Konçertosu
17:30 Bir Resim Bir Hikaye
18:00 Hayat Sanat
18:30 Murat Boncuk'la Atölye
19:00 Karalama Defteri
19:30 Sarayın Lezzetleri
20:00 Anadolu Arkeolojisi
20:30 Anjelika Akbar İle Sesler
21:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
22:00 Film Önü
22:15 Yabancı Sinema: Neşeli Pazar (Confidentially Yours)
15 EKİM 2021 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.05 Tek Yürek
09.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10.30 Kalk Gidelim
16.30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
15 EKİM 2021 CUMA FOX TV YAYIN AKIŞI
07.00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08.00 İsmail Küçükkkaya İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam