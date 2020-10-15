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15 Ekim spor manşetleri | 15 Ekim spor gazetesi sayfaları

Spor manşetlerinde bugün, Türkiye A Milli Futbol Takımımızın, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı mücadele geniş yer buldu. İşte 15 Ekim spor manşetleri...

15 Ekim spor manşetleri | 15 Ekim spor gazetesi sayfaları 1115