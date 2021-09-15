15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1, akşam Masumlar Apartmanı'nın dün yayınlanan bölümünü ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında Dünya Hali TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? 08.35'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı... 15 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:30Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05:25Tövbeler Olsun 08:35Kalk Gidelim 12:10Benim Adım Melek 15:45Seksenler (Altyazılı) 19:00Ana Haber (Canlı) 20:00Masumlar Apartmanı (Altyazılı) trt1masumlar apartmanıyayın akışı