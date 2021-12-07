15. hafta sonunda Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Favori yine değişmedi!

Süper Lig'de hafta sonu oynanan müsabakaların sona ermesiyle birlikte 15ç hafta karşılaşmaları tamamlandı. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Fenerbahçe kazanarak bir anda 3. sıraya yükselirken, Galatasaray ve Beşiktaş ise oynadığı karşılaşmalarda berabere kalarak rakipleriyle puanlarını paylaşarak zirve yarışından uzaklaştı.

Bu sonuçların ardından İddia Risk Yönetimi tarafından Süper Lig şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Süper Lig şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 1.25

Fenerbahçe: 4.75

Galatasaray: 12.00

Beşiktaş: 12.00

Geçtiğimiz haftalardaki şampiyonluk oranları ise şu şekilde:

14. hafta:

Trabzonspor 1.32

Fenerbahçe 5.75

Galatasaray 8.00

Beşiktaş 8.00

13. hafta:

Trabzonspor - 1.65 (Eski oran: 2.15)

Fenerbahçe - 4.00 (Eski oran: 4.10)

Beşiktaş - 5.50 (Eski oran: 4.10)

Galatasaray - 7.00 (Eski oran: 5.00)

12. hafta:

Trabzonspor: 2.15

Fenerbahçe: 4.10

Beşiktaş: 4.10

Galatasaray: 5.00

11. hafta:

Trabzonspor: 2.45

Beşiktaş: 3.30

Fenerbahçe: 3.40

Galatasaray: 5.00

10. hafta:

Beşiktaş: 2.85

Trabzonspor: 2.85

Fenerbahçe: 3.20

Galatasaray: 5.50

9. hafta:

Fenerbahçe - 2,90

Beşiktaş - 3,20

Trabzonspor - 3,20

Galatasaray - 4,30

8. hafta:

Beşiktaş - 2.75

Fenerbahçe - 2.75

Trabzonspor - 3.80

Galatasaray - 4.60