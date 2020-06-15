15 Haziran Pazartesi yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı
Yayın akışı ve 15 Haziran Pazartesi bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi.İşte, 15 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı..
15 Haziran Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 15 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..
İşte 15 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…
ATV 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gençliğin Eyvag
KANAL D 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Zalim İstanbul
STAR TV 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
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