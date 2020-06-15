15 Haziran Pazartesi yayın akışı | Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı

15 Haziran Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Mucize Doktor' bu hafta var mı? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için 15 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı istesini hazırladık..

İşte 15 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV yayın akışı…

ATV 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gençliğin Eyvag

KANAL D 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Zalim İstanbul

STAR TV 15 Haziran Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13.00 Evde Hareket Zamanı

13:45 Çilek Kokusu

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı



