15 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi duyuruları! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? (AYEDAŞ - BEDAŞ)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım'dan (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Haziran Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler....

15 HAZİRAN İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK? BEDAŞ

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AVİZE, KOPAN, PİLİÇ, YEŞİL ÖRDEK, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1594., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1522., 1523., 1524., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 15/06/2021 00:00:00 - 15/06/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1003., 1004., 1005., 1015., 1016., 1017., 1033. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/1. sk bölgelerinde 15/06/2021 00:01:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÜNGÖREN, SÜMBÜL, TEKİN, TEKİN ÇIKMAZI sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BAHARGÜLLÜ, BAHARGÜLÜ, BATARYA, BEYDAĞI, BORLU, CUMHURİYET, GÖLDAĞI, GÜMÜŞ, HİLAL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAM 1, ÇİMEN sk bölgelerinde 15/06/2021 04:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., FATİH, NAMIK KEMAL sk / SANCAKTEPE mah 966., FATİH sk / YAVUZ SELİM mah 969. sk bölgelerinde 15/06/2021 05:00:00 - 15/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1855., 1856., 1857., 1858., 1860., 1866. sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1453. sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 903., 904., 912., 916., 923., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 15/06/2021 00:05:00 - 15/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah AKIN, AVCILAR, CAMİ GİRİŞİ, FLORYA, GÜVEN, TEZGEL, ÖZGÜR, ÜNİVERSİTE sk bölgelerinde 15/06/2021 02:30:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 15/06/2021 05:00:00 - 15/06/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 15/06/2021 00:01:00 - 15/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALBAYRAK, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 15/06/2021 00:01:00 - 15/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 15/06/2021 11:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BURÇAK, ÖMÜR sk bölgelerinde 15/06/2021 11:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÖMÜR sk bölgelerinde 15/06/2021 11:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah NUR, ÜNSAL sk bölgelerinde 15/06/2021 11:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, ÇAĞRI sk / ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, OKUL YOLU sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, CANAN, LEYLAK, OKUL YOLU sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah MURATPAŞA sk bölgelerinde 15/06/2021 00:00:00 - 15/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BÜYÜKBEBEK DERESİ, SELVİLER, İNŞİRAH sk / ETİLER mah AYAZMA YOLU, BADE, BAHTİYAR, BEBEK YOKUŞU, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, HİLAL, SELVİLER sk / KÜLTÜR mah SELVİLER sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM, AKVARYUM, AYDINLIK, AYTAÇ, AŞIK VEYSEL, BAHÇE, BALKAYA, BANU, BEGÜM, BELKIS, BOSTAN, BUKET, BURÇ, BÜLBÜL, BİLGE, BİROL, CELAL, CEMİYET, CENGAVER, CEREN, CEYDA, DENİZ, DENİZYOLU, DEVA, DORUK, DUYGU, DİLBER, DİLEK, DİNÇ, EGEMEN, ELA, EMİRHAN, ERSOY, FIRAT, GAZİLER, GÖKÇE, GÖLYAKA, GÜLDENİZ, GÜLSÜM, GÜLŞEN, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜRKAN, GÜVEN, GÜVERCİN, HALİT, HANÇER, HARUN, HASAN TAHSİN, HIZIR, IŞIL, KADIRGA, KARACA, KARACAOĞLAN, KARAKAYA, KAZANÇ, KEMALİYE, KEMAN, KENT, KIVANÇ, KOMŞU, KORUKENT, KULELİ, KUMRU, KURUÇAY, KÜÇÜK, MELİSA, MERAL, MERT, MERVE, MESUT, MODA, MUHSİN, MİHRAP, MİMAR, MİTHAT PAŞA, NAKIŞ, NAZAR, NECATİBEY, NENE HATUN, ONAY, ORDU, RANA, RESUL, ROTA, RÜZGAR, SADIK, SEBAT, SERÇE, SESSİZ, SEVGİ, SEVİL, SEZER, SEÇKİN, SUNA, SUNGUR, SUSUZ, SİBEL, SİMGE, SİMİT, SİNCAP, SİSTEM, TOMURCUK, TOROS, TURNA, TUĞÇE, ULUBATLI HASAN, VİCDAN, VİLDA, YAKUP, YARGIÇ, YAVUZ, YILMAZ, YUNUS EMRE, YİĞİT, ZEHRA, ZENGİN, ZİYA GÖKALP, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ, ÖREN, ÖZEL, ÖZGE, ÖZKAN, ÖZTÜRK, İCLAL, İLHAN, İNANÇ, İREM, ŞEKER REİS, ŞENER, ŞEVKET sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AKGÜN, AKÇE, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, DEDE KORKUT, ELMADAĞ, ERTUĞRUL, EVREN, FERAH, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLDEM, GÜLTEPE, HEYBETLİ, HÜNKAR, KALENDER, KARTOPU, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, MİL, MİLLET, NUR, PEKMEZ, PİLOT, SERA, SEZGİ, SOLMAZ, TEVFİK FİKRET, TOLGA, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ÜLKÜ, İLKER, ŞAFAK, ŞERE bölgelerinde 15/06/2021 00:30:00 - 15/06/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEGONYA, DERE, DOĞAN, GÜL, KAZIM KARABEKİR, KRAL, MİMOZA, PAŞAZADE, YAĞIZ, ÖZGÜR sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 226., 228., 83., 85., HÜRRİYET sk bölgelerinde 15/06/2021 13:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

ISTANBUL BEYOĞLU ilce -GÜMÜŞSUYU mah sk bölgelerinde 15/06/2021 03:00:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, YAY GEÇİDİ sk / KEÇECİ PİRİ mah FATİH SULTAN MİNBERİ sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MURAT ÇESME mah EFE 2, ESKİ SİLİVRİ, NALBANT, SULTAN MURAT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKA, AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ATAN 1, AYDIN 4, BARBAROS 3, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DAĞLIÇ, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, MESİR, PİR, UĞUR, YAKUT 2, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk bölgelerinde 15/06/2021 01:00:00 - 15/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANKARA, ATATÜRK, BOĞAZKÖY, NERGİS 1, PARMAKSIZ, SOYDAN, SÜMBÜL, TURGUT ÖZAL, YEŞİM, ZUHAL sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 19 MAYIS, ATASOY, ATATÜRK 1, AVCI 1, AĞIRTAŞ, BEYAZIT, CUMHURİYET, ESENTEPE, FEZA 1, GÜLBAHÇE, HÜLYA 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KENAN, KOCATEPE 1, MİMARSİNAN 1, PİRAMİT, SARP 1, TEMALTI, TUĞBA 1, UZUN 1, ÇEŞMEDERE, ÖZGÜL, İKLİM, İLKAY 1, İLKNUR 1, İPEKYOLU, İSTASYON, ŞAFAK 2 sk / KAMİLOBA mah 19 MAYIS, ATABERK, ATASAY, AYDINLAR 1, BAHÇE 1, BAĞLAR, BAĞLI, BURAK 1, CAMİ 3, CAN 1, CUMHURİYET, DEMİRAY, DUYGU 1, ECEM, ERDEM 3, ERÇİN, FIRTINA 1, GÖKMEN, GÜLBAHAR, GÜLŞAH, GÜNEŞ 2, GÜNGÜZELİ, GÜZELÇAM, KADİFE 1, KAMİLBEY, LALELİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MÜGE, MİLLETİM, NESRİN, NUR 1, NURSEL 1, PARK, SAMYELİ, SARE, SARGIN, SUDİ ÖZKAN, SÜMBÜL 1, TOPEL, TURNA 1, VARDAR, YENİ OKUL, YILDIZ 1, ÇAMLI, ÇANKAYA, ÇAĞDAŞ 2, ÇEŞMEDERE, ÇEŞMEDERE , ÖMÜR 1, ÖMÜRCAN, ÖZGÜR 1, ÖZNUR 1 sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/06/2021 11:00:00 - 15/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ, NALBANT sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 15/06/2021 12:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah MECİT, MELTEM, YOL ALTI sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 276., BAĞCILAR sk / TUNA mah 688., 693., 694., 699., 722., 723., 723/1., 724., 724/1., 725., 726., 727., 727/1., 728., 729., BAĞCILAR, SAKARYA, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 15/06/2021 00:01:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 704., 705., 706., 707., 708., 709., 711., 714., 715., 716., 717., 718., 719., 721., BAĞCILAR, OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 15/06/2021 05:00:00 - 15/06/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413., 419., 425. sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1049., 1051., 1052., 1053., 1054., 1055., 1069. sk bölgelerinde 15/06/2021 00:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-584, G-587, G-67, G-68, G-71, G-72, G-76, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485. sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 15/06/2021 09:30:00 - 15/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN, BAYRAMPAŞA, CÖMERTTÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MERTER, MUALLİM NACİ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÜLEYMAN NAZİF, SİPAHİ, ULUBATLI HASAN, ZEYNEP KAMİL, ZİYA PAŞA, ÖZYURT sk / SANAYİ mah ERGENEKON, ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA, SİNAN PAŞA, TİRYAKİ HASAN PAŞA, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 15/06/2021 00:00:00 - 15/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah SEMİZ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALI, KINALIKUZU, MEDENİ, TABYA, UFUK sk bölgelerinde 15/06/2021 01:00:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖKNAR, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖZALP, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 15/06/2021 03:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YEŞİLOVA mah 2.ŞANLI, BENHUR, KIBRIS, YILDIZELİ sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1217., ABAY, TÜRK YILMAZ sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KESTANE, 1.LİMON, 1.MELTEM, 4.İNCİ, CANSU, ZEYNEBİYE, ÖZGE, ŞENGÜL sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ANKA sk bölgelerinde 15/06/2021 01:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 1, 11.CD, 3., 6.CD, 7.CD, 8., ARAP BÜLBÜLÜ, ASLANAĞZI ÇIKMAZI, ATEŞ BÖCEĞİ, ATLAS ÇİÇEĞİ, AYVACIK, BAĞLAR MEVKİİ, BAĞLAR..., BEYAZ LEYLAK, BEYAZ MARTI, CAFER AĞA, DÜZENLEME YAPILIYOR, EBEGÜMECİ ÇIKMAZI, EFEDEMİR, EKİNDENİZ, ELBASAN, EMRELER, ERENLER, GÜLGONCA, GÜLLER , GÜLŞEHRİ ÇIKMAZI, GÜNDÖNDÜ, GÜNEYSU, HALİME ÇAVUŞ, HAMSİ ÇIKMAZI, HANGAR, HAYRULLAH ÇAVUŞ, HAZİRAN, HOROZ İBİĞİ, KAPTANI DERYA, KARAÜZÜM, KONMAZ, KUZGUNCUK, KİLYOS.., LALEZAR, LÜFER, MAHMUT AĞA, MELEKLİ, MELİSA, NESİM, NURHAK, OVANCA, PALANDÖKEN, REZENE, SAKLIBAHÇE, SALİH PAŞA, SARDALYA, SARIKANAT, SAÇAKLI, SEVDE, SEVİLAY, SEVİNÇ, SEZON, SUDEM ÇIKMAZI, SULTANOTU, TAZEGÜL, USKUMRU, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN, VADİ, VURAL, YELBAYIRI, YENGEÇ, ZARGANA, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK), ÇAMLIK EVLERİ YOLU , ÜZÜM BAĞLARI, ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ, ŞEFİKA, ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR, ŞEHİT TEVFİK İNAN, ŞULE, ŞÜHEDA ÇIKMAZI sk / ZEKERİYAKÖY mah 1., 10.CD, 11.CD, 12.CD, 2., 3., 4, 5, 6.CD, 7.CD, 8., 9.CD, ADA DOĞANI, AHLAT, AKASYA., AKSÖĞÜT, AKZAMBAK, AKÇAAĞAÇ., AKŞAM SEFASI, ALA SERÇE, ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI., ALAÇAM., ALLI TURNA, ALTINTOP ÇIKMAZI., AMBER ÇİÇEĞİ, ARAP BÜLBÜLÜ, ASLAN PENÇESİ, ATABEY., AY ÇİÇEĞİ, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, BORU ÇİÇEĞİ, BİBERİYE ÇIKMAZI, CANSİT VİLLALARI (2.CADDE), CİVANPERÇEMİ ÇIKMAZI, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, DOĞANYOL, DÜĞÜN ÇİÇEĞİ, EKİCİLER, FIRAT., FISTIK, FISTIK ÇAMI ÇIKMAZI, FİLKULAĞI, GECE SEFASI ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GONCA ÇIKMAZI.., GÜLHATMİ ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, AZİZ, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, KİLYOS, SEHER sk / TARABYA mah AYDOĞDU sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EMİN, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, MABET ÇIKMAZI, TUĞRUL, ZİRAAT sk / ZEKERİYAKÖY mah MANOLYA*- sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR, KARAKOL, SARIDAĞ, SIRRIBEY, YEMİN, YURT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 15/06/2021 09:30:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/06/2021 10:00:00 - 15/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah AKGÜN SİLİVRİLİ, ASLANOĞLU, GÖÇMEN, GÜMÜŞ, HASAN KORSAN, HASAN TÜFEKÇİOĞLU, KAVAKLIÇEŞME, KOCABAYIR, KUYU, MEHMET KÖYLÜ, MEHMET YILDIZ, SANTRAL, TURGUT ÖZAL, ZAHİT KAYNAR, İHSAN SARIBEKİR sk bölgelerinde 15/06/2021 01:00:00 - 15/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, ALPER, ESAT, FEVZİ ÇAKMAK, ŞERİF sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah ALBAY YUNUS DİRİK, FEVZİ ÇAKMAK, HALAY, VEHBİ DURU, YEMENİCİLER, ŞERİF sk bölgelerinde 15/06/2021 04:00:00 - 15/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR, DENİZKENT, NENE HATUN, PLATO, TANZİM, TERAKKİ, YALIKENT, YEKTE, YEMENİ, İDEAL sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah HANÇER, KARADAĞ, LAİKLİK, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TİRYOL, VATANPERVER, ÇEMBERLİTAŞ, İMAM sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1313., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, İSTİKLAL sk bölgelerinde 15/06/2021 09:00:00 - 15/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 171., 181., 184., 186., 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 15/06/2021 12:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 15/06/2021 12:00:00 - 15/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 HAZİRAN İSTANBUL'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK? AYEDAŞ

ATAŞEHİR

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: VİYANA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: KAĞNICI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKDOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: GÖKALP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: BATTALGAZİ

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENGİN

BEYKOZ

09:30 - 11:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ALİM ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇEHRE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL

ÇEKMEKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: FISTIKAĞACI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEYRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ŞAHİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: EMRE

KADIKÖY

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: TÜTÜNCÜ MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: RIDVANPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: DR. RIFATPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖZTEPE - Sokak: MERYEM ATMACA

KARTAL

09:30 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: ÜSKÜDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: İSTASYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BAHADIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: BEYAZVİLLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: TOPRAKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: PETROL İŞ - Sokak: MİMAR

PENDİK

09:30 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MUHABERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: MÜSTAKBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: ARSLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: CANAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYALAR - Sokak: NERGİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: LONCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ŞURA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BAHAR GÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ER ATİLLA GÜLTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ÜZÜM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MAHŞER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: PASAJ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEREKET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: HAMARAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: DİCLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜNEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: GÜLLAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KALKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: TEVHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BURHANİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: AYAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KÜŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: VELİBABA - Sokak: KAMELYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENYALI - Sokak: YILDIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMÇEŞME - Sokak: ŞİMŞEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARTAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ERİK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: YEŞİLYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SULTANAHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÇOBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: FASİKÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TÜRKOĞLU

SANCAKTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: AKRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAVŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: GENÇ OSMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: BALIKLIDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PAMUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ASIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MÜLK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: YAKUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KELKİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MALATYALILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ÇAPA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARIGAZİ - Sokak: TURNA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YEDİVEREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞEKER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: VOLKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ALBAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SAHRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SANTRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EBUBEKİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KÜLLİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEDİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DOĞAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BALÖZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEKKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: FELAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TANYEL

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KESKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: TATLICAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MEŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: DEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BAKLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ŞADIRVAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: YABANGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KAPLICA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: REYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SENA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: BAYINDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: GAYRET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KADI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ÜNVER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ELİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: RABİA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: KARAMANOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: SELÇUKLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ERYILMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: İSOT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ATAYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AYÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: MİRAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: AKKOYUNLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: CENGİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: EMİRSULTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABDURRAHMANGAZİ - Sokak: ARVASİ

ŞİLE

09:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: POSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FENER YOKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: 1. FENER ARALIĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: BALABAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAVANLI

14:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ŞİLE FENERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAVANLI

SULTANBEYLİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AHLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BAYRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TANBURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TOPTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMRÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SPOR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NEVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEMAZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HAMSU

TUZLA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GELİBOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ŞENTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: EĞİTİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: AKÇA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: GAZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARAÇAY ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NİĞBOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BELKIS ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: KARAGÖZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YAREN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: ÖZDAMAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: PAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: YAKAMOZ

ÜMRANİYE

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TATLISU - Sokak: ŞAHİN

09:30 - 12:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: MİHRİBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: AKYILDIZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BOĞAZİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERASLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ERGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: BUCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ALEMDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: GALATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ÖDÜL ÇIKMAZI

09:00 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: AHMET TEVFİK İLERİ

ÜSKÜDAR

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALTUNİZADE - Sokak: ATIFBEY