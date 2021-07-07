15 temmuz 2021 bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz 2021 EFT ve havale yapılıyor mu?

Demokrasi ve Milli Birlik günü olan 15 Temmuz'un, 2016 yılında resmi tatil olmasına karar verilmiştir. 15 Temmuz 2021 tarihi içerisinde olası bir ihtiyaç halinde bankacılık işlemi yapmak isteyenler, şimdiden "15 temmuz 2021 bankalar açık mı, kapalı mı? Bankalar çalışıyor mu? " sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Öte yandan İnternet bankacılığı işlemi yapmak isteyenler ise “15 Temmuz’da EFT ve havale yapılıyor mu?” sorusuna yanıt arıyor.

15 TEMMUZ 2021 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe olayı sonrası, 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yasa teklifi hazırlanarak istenen bu kararın milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıklamasının ve kararın onaylanmasının ardından 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nde resmi tatil olacağını resmen duyurmuştu.

2016 yılından bu yana resmi tatil sayılan bu günde bankalarda kapalı olacaktır. Kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen kişiler 16 Temmuz 2021 Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Aynı zamanda bankalar da Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

15 TEMMUZ 2021 EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?

Bankalarda olduğu gibi bankaların internet siteleri de hizmete bir günlüğüne ara verecek. İşlem yapacak vatandaşların mağdur olmaması açısından, ya bir gün öncesi ya da bir gün sonrasında işlemlerini gerçekleştirmelerini öneriyoruz.