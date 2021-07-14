Resmi tatillerde çoğu ulaşım aracının ücretsiz olması vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor. 15 Temmuz'un da resmi tatil olarak kutlaması nedeniyle halk ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorgulamaya başladı. Ankara'daki vatandaşlar da 15 Temmuz 2021 Başkentray ücretsiz mi? Kaça kadar açık? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenleri sizler için derledik...

15 TEMMUZ 2021 BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ? KAÇA KADAR AÇIK?

Kurban Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olacağı açıklandı. Bunun ardından gözler resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çevrildi. Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabileceği açıklandı. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.