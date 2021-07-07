15 Temmuz'da kaymakamlığın açık mı yoksa kapalı mı olacağı merak konusu oldu. 15 Temmuz 2021 kaymakamlık açık mı? Kaymakamlıklar çalışıyor mu? sorularının yanıtını merak edenler haberimizde bulabilir.

15 TEMMUZ 2021 KAYMAKAMLIK AÇIK MI? KAYMAKAMLIKLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'un milli bayram ve resmi tatil olması sebebiyle Kaymakamlıklar açık değildir ve çalışmamaktadır.

Kaymakamlık, ilçede hükümetin temsilcisi olarak bilinmektedir ve ilçenin genel idaresi ve sorumluluğu kaymakama aittir. İlçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakamlar İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev almaktadır.

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ

İlçede yasaların uygulanmasını sağlamak,

Valinin emirlerini uygulamak,

Çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlamak,

Halkın şikayetlerini dinlemek, ihtiyaçlarını saptamak ve giderilmesi için gerekli önlemleri almaktır.

KAYMAKAMLIK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

KAYMAKAMLIK TATİL GÜNLERİ

Kaymakamlık hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Kaymakamlıklar, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda hizmet vermemektedir.