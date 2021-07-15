15 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'de bugün ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda akşam Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini anlatan Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ekranlarda oluyor. İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanırken 14.00'da Maraşlı ekrana gelecek. Akşam ise Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi izleyici karşısına geçecek...
15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kardeşlerim
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Maraşlı
16.20 Bir Zamanlar Çukurova
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor.
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister.
Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.