15 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı ATV'de

ATV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 15 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışına yer verdik. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanalda hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanırken 14.00'da Maraşlı ekrana gelecek. Akşam ise Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi izleyici karşısına geçecek...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kardeşlerim

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Maraşlı

16.20 Bir Zamanlar Çukurova

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI KONUSU

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister.

Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.