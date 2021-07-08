15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl milli bayram olarak kutlanan bu tarihi günde bir çok kurum 'resmi tatil' dolayısıyla faaliyet göstermiyor. Peki 15 Temmuz 2021 Perşembe kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, tatil mi? İşte Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, PTT Kargo, UPS Kargo'nun durumu...

15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da tüm kargolar tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.''

MNG Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.''

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.''

Sürat Kargo'dan yapılan açıklama şöyle; ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olması nedeniyle (15 Temmuz 2021 Perşembe) şubelerimiz hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Cuma gününden itibaren kargo alım ve teslim hizmetimiz kaldığı yerden devam edecektir.''

PTT Kargo da kapalı olan kurumlar arasında yerini alıyor.

15 TEMMUZ'DA ÇALIŞACAK OLAN KARGOLAR

UPS Kargo ve Trendyol Ekspress 15 Temmuz'da da müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

KARGOLARIN NORMAL ÇALIŞMA SAATLERİ

2021 yılında tüm kargoların hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri şöyle;