Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 15 Temmuz corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün? konusu vatandaşlarca merak ediliyor. İşte detaylar...

15 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında "1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

14 TEMMUZ CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 43 bin 231 test yapıldı, 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 20 hasta vefat etti, 1049 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, vaka sayısı 214 bin 993, vefat sayısı 5 bin 402 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1204, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı 196 bin 720 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım."

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 486 bin 182'ye ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 581 bin 944 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 875 bin 868 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 28 bin 370 vaka bulunuyor.

ABD SALGININ MERKEZİ OLDU

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 546 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 139 bin 162 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 931 bin 204), Hindistan (937 bin 844), Rusya (746 bin 369), Peru (333 bin 867), Şili (319 bin 493), Meksika (311 bin 486), İspanya (303 bin 699), Güney Afrika (298 bin 292), İngiltere (291 bin 373), İran (262 bin 173), Pakistan (255 bin 769), İtalya (243 bin 344), Suudi Arabistan (237 bin 803), Türkiye (214 bin 993), Almanya (200 bin 766), Bangladeş (193 bin 590), Fransa (172 bin 377), Kolombiya (159 bin 898), Kanada (108 bin 486), Arjantin (106 bin 910), Katar (104 bin 533), Çin (83 bin 611), Mısır (83 bin 930), Irak (81 bin 757), Endonezya (80 bin 94), İsveç (76 bin 1), Ekvador (69 bin 570), Belarus (65 bin 269), Kazakistan (63 bin 514), Belçika (62 bin 872), Umman (59 bin 568), Filipinler (58 bin 850), Kuveyt (56 bin 174), Ukrayna (55 bin 607), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (55 bin 573), Hollanda (51 bin 146) ve Bolivya (50 867)."

VAKA SAYISI 50 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya 74 bin 262, İngiltere 44 bin 968, Meksika 36 bin 327, İtalya 34 bin 984, Fransa 30 bin 29, İspanya 28 bin 409, Hindistan 24 bin 327, İran 13 bin 211, Peru 12 bin 229, Rusya 11 bin 770, Belçika 9 bin 788, Almanya 9 bin 144, Kanada 8 bin 798, Şili 7 bin 69, Hollanda 6 bin 135, Kolombiya 5 bin 625, İsveç 5 bin 545, Türkiye 5 bin 402, Pakistan 5 bin 386, Ekvador 5 bin 130, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 4 bin 346, Mısır 4 bin 8, Endonezya 3 bin 797, Irak 3 bin 345, Bangladeş 2 bin 457, Suudi Arabistan 2 bin 283, Arjantin 1968, Bolivya 1898, Filipinler 1614, Ukrayna 1427, Belarus 474, Kuveyt 396, Kazakistan 375, BAE 335, Umman 273 ve Katar 14."