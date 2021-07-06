15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 5 yıl geçti. İlk kez 15 Temmuz 2017'de kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Gününün milli bayram olup olmadığı merak ediliyor. Biz de haberimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milli bayram mı? sorusunun yanıtına yer verdik...

15 TEMMUZ 2021 DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MİLLİ BAYRAM MI?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Yurtta Sulh Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker, 15 Temmuz 2016 tarihinde 65. Türkiye Hükûmeti ve Türkiye cumhurbaşkanına karşı darbe girişiminde bulundu. 16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullanarak milli bayram ilan etmiştir.

Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıkladı. 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.

KUTLAMALAR

İlk kez 15 Temmuz 2017'de kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi özel gündemle toplandı. Türkiye'nin tüm illerinde gün boyu 'demokrasi nöbeti' tutuldu. İstanbul'da Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'den başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Millî Birlik Yürüyüşü, Boğaziçi Köprüsü üzerinde kurulan etkinlik alanında son buldu.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında bir konuşma yaptı.[9] Gece saatlerinde Türkiye'deki tüm camilerde sela okundu. 16 Temmuz'un ilk saatlerinde Ankara'daki Birinci Meclis Binası'ndan başlayıp TBMM'de sona eren Millî Birlik Yürüyüşü düzenlendi. TBMM önünde cumhurbaşkanı ve meclis başkanının da katıldığı bir anma töreni yapıldı.

Güvenlik önlemleri için, İstanbul ve Ankara'daki tören alanlarında uçuş yasağı getirilirken İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı.

MİLLİ BAYRAMLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü