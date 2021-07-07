Türkiye tarihinin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü geldi. On binlerce yurttaş bu üzücü ve bir o kadar gururlu olan bu günde hayatını yitiren vatandaşlarımızı anacak. 2016 yılından bu yana her sene törenler gerçekleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik günü 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle tatil olacak. Peki 15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?

15 TEMMUZ NE ZAMANDAN BERİ RESMİ TATİL? 15 TEMMUZ NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?