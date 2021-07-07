15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?
15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü bu hafta gerçekleşecek. Türkiye bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anıp, kahramanlar adına törenler gerçekleştirecek. Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak tarihe geçen bu olayda, ülkede resmi tatil gerçekleştiriliyor. Peki 15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?
Türkiye tarihinin en zor günlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü geldi. On binlerce yurttaş bu üzücü ve bir o kadar gururlu olan bu günde hayatını yitiren vatandaşlarımızı anacak. 2016 yılından bu yana her sene törenler gerçekleştirilen Demokrasi ve Milli Birlik günü 15 Temmuz resmi tatil takviminde yer alıyor. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle tatil olacak. Peki 15 temmuz ne zamandan beri resmi tatil? 15 temmuz ne zaman resmi tatil oldu?
15 TEMMUZ NE ZAMANDAN BERİ RESMİ TATİL? 15 TEMMUZ NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe olayı sonrası, 27. Muhtarlar Toplantısı'nda: "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Millî Güvenlik Kurulu toplantımızda hükûmete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak tatil edilecektir." ifadesini kullanmıştı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ise 11 Ekim 2016'da yasa teklifi hazırlanarak istenen bu kararın milletvekillerinin imzasına sunulduğunu açıklamıştı. Karar onaylandıktan sonra, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi.