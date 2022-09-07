15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz 2016'da darbe girişimi öncesi MİT personeli N.H ile görüştüğü iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: "Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğine ve demokrasisine kast ettiği darbe girişimi yeniden gündem oldu. Darbe girişiminin olduğu gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü görüşmeyle canlı yayına bağlayan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat hakkında bir iddia ortaya atıldı.

15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum

"YALANLARINIZI VE PİS ELLERİNİZİ BU ÜLKENİN ÜZERİNDEN ÇEKİN"

Hande Fırat'ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi MİT personeli N.Y. ile görüştüğü öne sürüldü. Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hande Fırat, iddialara sert tepki gösterdi.

Fırat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz ?

Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay’ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar.

Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm ? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende.

Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum.

Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık ! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin"

15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum 15 Temmuz öncesi MİT personeliyle görüştüğünü öne sürdüler! Hande Fırat'ı sert tepki gösterdi: Tek suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum

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