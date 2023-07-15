15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev bayrak

İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz hain darbe girişimin 7'nci yıl dönümü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı astı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev bayrak

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen Fetullahçı terör örgütünün darbe girişiminin 7'nci yılında 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı.

Köprü girişinde bulunan şehitler anıtında buluşan 15 Temmuz Derneği Başkanı, İsmail Hakkı Turunç, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek ve katılım gösteren vatandaşlar, köprünün bayrağın asılacağı noktaya kadar yürüdü. Köprüye 15 Temmuz flaması ve 3 Türk bayrağı asıldı.

Bayrak asımı öncesi açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz hain darbe girişimi , yılı münasebetiyle geçmiş yıllarda da olduğu gibi Boğaz Köprüsü'ne o gün asılan bayrağımızın temsilen yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliğimiz ve 15 Temmuz derneği olarak buradaki şehit ve gazi ailelerimizin katılımları ile birlikte tekrardan bayramınızı asacağız. Bu bayrağımızı hainler indirmesin diye hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hatırlayacağız, gazilerimizi hatırlayacağız. Burada asacağımız bayrak bu topraklarda göklerde dalgalanacak. Bu bayrak bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın sembolü şehitlerimiz de bu manada bunu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz millet olarak bayrak asla inmeyecek vatan bölünmeyecek" dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne dev bayrak

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