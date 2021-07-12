Türk tarihinin kara lekesi olarak kayıtlara geçen darbe girişimi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz şehitleri anma mesajları 2021 | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı başlıkları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Merak edilenleri sizler için derledik...

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA MESAJLARI 2021 | 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk halkı darbe girişimini engellemek için sokaklara döküldü. Ülkenin gerçek sahibi olan vatandaşlar, kirli oyunu bozmak için tankların önüne dikildi. Canını demokrasi için siper eden ve darbecilere dur diyen vatandaşlar, o kanlı gecede kurşunların ve tankların hedefi oldu.

İşte 15 Temmuz'a dair anma mesajları;

Vatan için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde ölen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim. Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz alçak darbe girişimini unutmayacağız, her yıl demokrasi ve birlik günü olarak kutlayacağız.

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Kahraman Türk Milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Darbelerin susturduğu ezanlardan, salaların susturduğu darbelere…

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.