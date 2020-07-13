15 Temmuz'a özel maske!

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4. Yıl dönümüne özel tasarım maske üretti.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın talimatları üzerine, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından 10 bin adet maske üretildi. Üretilen maskeler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıl dönümüne özel olarak tasarlandı.

VALİLİK TARAFINDAN HALKA DAĞITILACAK

Maskeler Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tasarım atölyelerinde hijyenik şartlarda modellendi ve grafik tasarım bölümünde tasarlandı. 15 Temmuz’a hazırlanan özel tasarım maskeler, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Valilik tarafından halka dağıtılacak.