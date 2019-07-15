15 Temmuz'un kahraman ismi Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimini engellemek için şehit olan Ömer Halisdemir'in mezarına Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ziyaretçiler geliyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, şehit Halisdemir'in mezarı başında Kur-an'ı Kerim okuyup, dua ediyor.

Ziyaretçilerden Asuman Öztürk, Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret için Mersin'den geldiklerini söyledi. Öztürk, Halisdemir'in gerçekten Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini belirterek, "Semih Terzi'yi alnından vurmakla ülkeyi kurtardı. Ona ne kadar minnettar olsak azdır. 15 Temmuz'la ilgili 'darbe değildi, tiyatroydu' dedikleri zaman gerçekten çok üzülüyorum. Böyle bir tiyatro olmaz. Zaten bunu nasıl bir zihniyetle söylüyorlar anlayamıyorum. Allah inşallah milletimize böyle günler yaşatmasın diyorum. Ama bir daha böyle bir harekata kalkışabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu vatanda Ömer Halisdemir gibi birçok vatan evlatları var" dedi.

Ziyaret için Aksaray'dan gelen Mustafa Özateş de şehit Halisdemir'i her zaman ziyaret ettiklerini ve dua okuduklarını kaydetti.

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974'te Bor, Niğde'de doğmuş, 16 Temmuz 2016 Gölbaşı, Ankara'da hayatını kaybetmiş Türk askeridir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayıydı. Kendisine vur emri, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı tarafından verildi.

Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı.Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in aktardığı bilgiye göre, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

16 Temmuz 2016'da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü. Bunun üzerine Semih Terzi'nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştır.