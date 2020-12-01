1,5 yaşındaki bebeğine yaptıkları kan dondurdu! İçki içirip sosyal medyada paylaştı

Figen Ü. ve Burak B.'nin evlilik dışı birlikteliklerinden olan 1,5 yaşındaki bebek Kerem B.'ye alkol verildiği iddiasıyla anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anne Figen Ü.'nün bebeği sık sık alkollü mekanlara maruz bıraktığını söyleyen baba Burak B. Kerem B.’nin hayatından endişe duyduğunu belirtti. Şikayet üzerine anneden alınan minik bebek evlet korumasına alınırken anne hakkında soruşturma açıldı.

''İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUM''

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde baba Burak B. ‘müşteki’, bebek Kerem B. ‘mağdur’, anne Figen Ü. ile kuzeni Merve A. ‘şüpheli’ olarak yer aldı. Dilekçede, baba ile anne arasında süren ilişki döneminde, evlilik dışı olarak bebeğin dünyaya geldiği, babanın mağdur olan bebeğin maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşıladığı anlatıldı.

''ANNE YUMURTALIKLARINI SATIYOR''

Müşteki baba Burak B.’nin zaman içerisinde şüpheli olan annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğinin belirtildiği dilekçede, annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığı iddia edildi. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen Ü.’nün, müşteki babanın borçları ödemesine karşın bunu yapmaya devam ettiği öne sürüldü.

''BEBEĞİM SİGARA İÇİLEN ORTAMLARA MARUZ KALIYOR''

Şikayetçi olan babanın şüpheli annenin anneliği konusunda endişe duyduğunun anlatıldığı dilekçede, annenin bebeğini farklı farklı arkadaşlarına bıraktığı, sigara içilen ortama maruz bıraktığı ve bu nedenle anne ile sürekli tartışmak zorunda kaldığı belirtildi.

''AĞLAMA KRİZLERİNE GİRİYOR''

Savcılığa sunulan dilekçede minik bebekte kilo kaybının yanı sıra ağlama krizleri ve yaşına uygun olmayan tepkiler görüldüğü anlatıldı. Müşteki babanın bebeğin yanında kaldığı zamanlarda bu durumu çocuk gelişim uzmanlarıyla yaşananları gidermeye çalıştığı kaydedildi.

''ALKOL İÇİRTİLİYOR''

Suç duyurusunun yanı sıra savcılığa sunulan fotoğraflarda, bebeğin içkili ve sigara içilen ortamlara götürüldüğü, bebeğe alkol aldırıldığı ve aynı zamanda eline sürekli bira şişeleri verildiğinin görüldüğü anlatıldı. Dilekçede, fotoğrafta görülen kişinin anne olan şüphelinin kuzeni olduğu, evinde sıcak yatağında uyuması gereken çocuğun sağlıksız bir ortamda bulundurularak alkol içirildiği anlatıldı.

Dilekçede, şüphelilerin cezalandırılması ve bebeğin babaya verilmediği takdirde devlet korumasına alınması talep edildi.